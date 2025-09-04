Cum faci un Negroni Sbagliato cu arome ungurești. Așa înveți despre Unicum și descoperi vermutul Moena pe bază de vin Tokaji

Negroni e clasicul din 1919 cu părți egale de gin, vermut roșu dulce și Campari. Când înlocuiești ginul cu vin spumant obții Negroni Sbagliato – un „negroni greșit” (în sensul bun), mai lejer și efervescent, perfect când vrei aceeași profunzime amar-dulce, dar cu bule și prospețime.

Varianta de azi păstrează logica 1:1:2, dar schimbă ADN-ul aromatic spre Ungaria: Campari devine Unicum, iar vermutul este Moena – construit pe vin Tokaji și Villány. Spumantul care aduce efervescența e Carassia Brut. Rezultatul e un Sbagliato cu personalitate: amar tonic, plante aromatice, citrice coapte și un final elegant, bine strunit de un brut sec.

Unicum – povestea amăruiului regal și cum se bea

Legenda spune că în 1790, la curtea habsburgică, doctorul József Zwack a creat un elixir din peste 40 de plante și rădăcini pentru împăratul Iosif al II-lea, care ar fi exclamat „Das ist ein Unikum!”. De atunci, Unicum a rămas emblema amaruiului maghiar: macerat de botanice, maturat în butoaie de stejar, cu un profil intens, balsamic, și aproximativ 40% alcool.

În pahar, Unicum e ferm: amar pronunțat echilibrat de dulceața de macerat, cu ecouri de plante medicinale, coajă de citrice, condimente și lemn. Se bea clasic ca digestiv, simplu, la temperatura camerei sau ușor răcit; merge excelent „on the rocks” cu o coajă groasă de portocală, dar și în cocktailuri, unde aduce schelet amar și complexitate. În acest Sbagliato, joacă rolul bitter-ului, dar cu o amplitudine mai erbacee decât Campari.

Moena Vermut – Tokaji & Villány întâlnesc botanicele, primul vermut modern din Ungaria

Moena Wermut este semnat de doi barmani cu renume internațional, Zoltán Nagy și Balázs Molnár. Este primul vermut modern creat în Ungaria, cu rădăcini în tradiția istorică a vinului de pelin, iar numele face cu ochiul originii germane a stilului. Baza: vin alb sec de Tokaj și vin roșu sec din Villány, completate de un distilat de vin din Badacsony infuzat cu 14 plante și condimente (inclusiv pelin, flori și citrice). Are 16% ABV și se recomandă servit rece.

Profilul aromatic este de vermut roșu nefiltrat, rubiniu pal, ușor opalescent. La nas domină salvia și cardamomul lângă citrice coapte (mandarină, sânge de portocală), iar pe măsură ce se deschide, fructul se intensifică, condimentele (cuișoare, nucșoară) prind contur, iar finalul aduce o dulceață discretă de ghimbir confiat cu atingeri de cimbru și busuioc. În amestec cu Unicum și un brut sec, aduce un echilibru dulce-amar impecabil și o textură catifelată.

Negroni Sbagliato Unguresc

Sbagliato-ul „maghiarizat” păstrează structura în trei, dar schimbă nuanțele: Unicum dă verticalitate amară și tonuri de plante, Moena oferă fruct și condimente cu notă Tokaji/Villány, iar Carassia Brut aduce coloană vertebrală acidă și perlaj fin. E o băutură cu caracter, dar prietenoasă: efervescentă, citric-erbacee, cu un final curat, sec.