Cum faci un cocktail original cu rom agricol, descoperi Amer Picon și St Petroni Aperitivo. Așa intri în atmosfera de vară

Surprinzător de multe cocktailuri clasice pleacă de la un format clasic de ”sour”. Margarita, Daiquiri, Gimlet, Whisky Sour sau Amaretto Sour sunt doar câteva exemple.

Ideea de bază din spatele acelor rețete este un format de genul 2:1:1, unde avem două părți băutură spirtoasă, o parte de aciditate (suc de limetă, lămâie, verjus, shrub, soluție acid citric, etc), dulceață (lichior, sirop de fructe, sirop de miere, sirop de zahăr). În mod previzibil, fiecare dintre elemente poate fi împărțit în mai multe ingrediente. Poți face un mix de suc de lămâie, suc de limetă, suc de portocale pe partea de aciditate.

În ceea ce privește spirtoasele, poți mixa un rom sau un gin cu un bitter sau aperitiv. Un lichior botanic poate adăuga o notă suplimentară de complexitate, în funcție de direcția în care vrei să mergi cu rețeta. Posibilitățile sunt în mod autentic infinite. Important este să cunoști foarte bine ingredientele.

Ce este St Petroni Aperitivo

Într-un mic bar de pe coasta Galiciei, un barman pasionat povestea despre cel mai apreciat aperitiv al regiunii: St. Petroni. Clienții veneau special pentru aroma sa unică, un amestec rafinat de vin Albariño și ierburi locale, maturat cu grijă pentru a-și dezvălui notele complexe. „Nu e un simplu vermut”, spunea el, turnând lichidul chihlimbariu peste gheață, „e o poveste lichidă despre Galicia, despre pământurile mlăștinoase unde cresc ierburile sălbatice și despre briza oceanică ce se simte în fiecare înghițitură.”

Popularitatea acestui aperitiv a depășit granițele regiunii și a ajuns rapid în meniurile celor mai exclusiviste baruri din Madrid, Paris și chiar New York. Mixologii de renume au început să-l folosească în cocktailuri sofisticate, apreciind echilibrul subtil dintre dulceață și amărăciune. O combinație perfectă între note citrice și accente botanice îl face un ingredient versatil, potrivit atât pentru băuturile clasice, cât și pentru creații inovatoare. Clienții îl savurează simplu, cu o felie de portocală, sau îl combină cu gin premium și prosecco pentru un aperitiv elegant.

Pe măsură ce cererea crește, producătorii din Galicia rămân fideli tradiției, menținând un proces de producție artizanal. Fiecare sticlă de St. Petroni este o celebrare a regiunii, a climatului blând și a solului fertil ce oferă cele mai bune ingrediente. „Nu vrem să facem un vermut industrial,” declară unul dintre creatorii săi. „Vrem să păstrăm esența locului, să oferim ceva autentic.” Și astfel, într-un pahar de St. Petroni, fiecare înghițitură rămâne o călătorie în inima Galiciei.

Ce este Amer Picon Biere

Într-un colț de bistro parizian, un bătrân chelner turna cu grijă câteva picături de Amer Picon într-un pahar de bere rece, exact așa cum îl comandaseră generații întregi de clienți fideli. Acest lichior amar, creat în 1837 de Gaétan Picon, a devenit rapid o băutură emblematică în Franța, datorită profilului său complex de arome. Cu note intense de portocală amară, chinina și gentiană, Amer Picon a fost conceput inițial ca un tonic medicinal pentru soldații francezi din Algeria, însă farmecul său a depășit rapid granițele unei simple băuturi fortifiante.

De-a lungul anilor, Amer Picon a devenit ingredientul esențial în cocktailurile clasice franțuzești, cum ar fi Picon Bière și Picon Club. În braserii și cafenele de pe tot teritoriul francez, era adăugat în bere pentru a-i da un plus de amărăciune și prospețime, sau amestecat cu vin alb și sifon pentru un aperitiv elegant. Cu toate acestea, rețeta sa originală s-a schimbat de-a lungul timpului, iar varianta actuală are un conținut de alcool mai redus față de versiunea sa de la începutul secolului XX. Din acest motiv, pasionații de cocktailuri preferă să recreeze rețeta clasică, combinând lichioruri și bitter-uri similare pentru a reda gustul autentic.

Chiar dacă disponibilitatea sa în afara Franței este limitată, Amer Picon rămâne o băutură cu o aură legendară, asociată cu nostalgia timpurilor în care aperitivele erau mai mult decât simple băuturi – erau ritualuri sociale. Fie că este savurat într-un pahar cu bere rece sau într-un cocktail rafinat, fiecare picătură de Amer Picon păstrează amprenta unei tradiții franceze vechi de aproape două secole, un gust amar care spune povești despre istorie, călătorii și clipe petrecute la mesele braseriei.

Cum faci un cocktail original cu rom agricol, St Petroni și Amer Picon

Pornind de la ideea clasică de sour, în rețeta de mai jos am optat pentru un mix de trei distilate cu caracteristici, în opinia mea, complementare, suc de limetă și sirop de ghimbir. Întotdeauna am simțit că notele picante complementează foarte bine un rom bun, inclusiv într-un Old Fashioned.

Saint & Sailor 45ml Rom Agricol XO Clement 30ml St Petroni Aperitivo 15ml Amer Picon Biere 30ml Suc proaspăt de limetă 25ml Sirop de ghimbir Metodă: Amestecă ingredientele într-un shaker plin cu gheață timp de 10 – 15 secunde. Strecoară cocktailul peste un pahar cu cuburi mari de gheață. Decorează cu coajă de lămâie și coajă de limetă. Niște frunze de mentă adaugă de asemenea la experiență.