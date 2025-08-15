Cum faci un cocktail Martini de culoare neagră, descoperi vodca Blavod și faci valuri la următoarea petrecere

Ultima ora
15 aug. 2025 | 12:55
de Alexandru Puiu

Există băuturi care impresionează prin gust, dar și prin aspect, iar un Martini de culoare neagră cu siguranță intră în această categorie. Este genul de cocktail care, pe lângă aroma sa clasică și elegantă, oferă și un spectacol vizual memorabil. Secretul? Vodca Blavod, o băutură unică pe piață, ce transformă complet experiența unui Martini, adăugând o notă misterioasă în pahar.

Fie că vrei să surprinzi invitații la o petrecere, fie că îți dorești o băutură deosebită pentru o seară specială, un Martini negru va fi mereu un subiect de conversație. Cu puțină atenție la ingrediente și proporții, poți obține un cocktail rafinat, perfect echilibrat, dar cu un twist vizual care nu trece neobservat.

Vodca Blavod de culoare neagră este cât se poate de naturală

Blavod este o vodcă premium originară din Marea Britanie, al cărei nume vine de la „black vodka”. Culoarea sa unică este obținută dintr-un extract natural de catechu — o substanță derivată din scoarța arborelui Acacia catechu, folosită de secole în diverse preparate tradiționale. Acest extract nu alterează semnificativ gustul neutru al vodcii, dar îi oferă o tentă subtilă de amăreală, care poate adăuga complexitate cocktailului.

Blavod nu este o simplă curiozitate vizuală, ci o alegere rafinată pentru mixologie. În combinații precum Martini, își păstrează claritatea și eleganța, dar creează un contrast spectaculos atunci când este turnată peste gheață sau amestecată cu alte băuturi transparente. În plus, pentru că nu folosește coloranți artificiali, atrage atât pasionații de cocktailuri inovatoare, cât și pe cei care apreciază ingredientele naturale.

O rețetă clasică de Martini, dar negru

Un Martini este un cocktail simplu în esență — doar două ingrediente principale: vodcă sau gin și vermut. În varianta neagră, înlocuirea vodcii obișnuite cu Blavod oferă o prezentare dramatică, dar și o nuanță ușor diferită în gust.

Impactul cantității de vermut:

Un Martini cu 10 ml de vermut va fi mai sec, punând accent pe tăria și claritatea vodcii Blavod, ideal pentru cei care vor o băutură intensă și elegantă. Dacă mergi spre 20 ml, obții un gust mai catifelat și aromat, în care vermutul adaugă note florale și ierboase mai pronunțate. Practic, mai puțin vermut = mai mult caracter de vodcă, mai mult vermut = un echilibru mai blând și aromat.

Indiferent de preferințe, un Martini negru nu doar că va atrage privirile, dar va rămâne în memorie ca un moment aparte al serii.

Martini negru clasic:

  • 60 ml vodcă Blavod

  • 10–20 ml vermut sec, recomand Dolin Dry (cantitatea depinde de preferință)

  • Gheață

  • Coajă de lămâie sau măslină verde pentru decor

Mod de preparare:

  1. Umple un shaker sau un pahar de amestec cu gheață.

  2. Adaugă vodca Blavod și vermutul.

  3. Amestecă ușor timp de 20–30 de secunde pentru a răci și dilua ușor băutura. Nu shake

  4. Strecoară într-un pahar de Martini răcit.

  5. Decorează cu o coajă de lămâie răsucită sau o măslină verde.

Ingredientele folosite le poți achiziționa de pe www.alfadrink.ro.

