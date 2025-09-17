Cum faci un cocktail cu Tatratea, descoperi lichiorul pe bază de ceai din munții Tatra și înveți să faci o spumă cu lecitină

Cocktailurile pe bază de lichioruri din plante au farmecul lor, mai ales când pornesc de la un produs cu identitate clară. Tatratea vine din Slovacia, din zona munților Tatra, și îmbină extracte de ceai cu ierburi, miere și distilate, rezultând o băutură cu personalitate, echilibru și suficientă tărie cât să stea în picioare într-un pahar de tip aperitiv. Dacă îți place să construiești straturi aromatice, vei aprecia cât de ușor se leagă notele florale de citrice, condimente și o ușoară amăreală tonică.

În rândurile de mai jos, găsești contextul corect despre Tatratea și de ce varianta Flower Tea te ajută să jonglezi între prospețime și complexitate. Apoi, intri în rețeta unui cocktail original, Teaspoonful, unde pui la lucru un trio neașteptat: mezcal silver, Tatratea Flower Tea și Becherovka, cu un accent de spumă de ghimbir și lime aerată cu lecitină.

Ce este Tatratea și de ce m-a entuziasmat lichiorul Tatratea Flower Tea

Tatratea este un lichior pe bază de ceai, creat cu extracte botanice, ceai negru și alb, miere și alcool purificat. Gama include tării diferite, dar important pentru tine este că fiecare versiune păstrează un nucleu de ceai și ierburi, peste care apar arome secundare bine integrate. Asta îl face versatil la bar: îl poți trata fie ca pe un lichior aromat, fie ca pe un „coechipier” al spirtoaselor seci, care adaugă corp și o dulceață moderată fără să îngreuneze paharul.

Varianta Flower Tea, la 47% alcool, pune accentul pe un buchet floral complex, cu note care amintesc de câmp, arbuști și arbori înfloriți. În pahar, simți o filă floral-ierbală peste baza de ceai, cu o dulceață atent dozată și un final cald. Exact acest profil m-a făcut să o folosesc ca liant între mezcalul afumat și profilul amar-condimentat al Becherovka: în loc să concureze, Tatratea Flower Tea le face loc ambelor, rotunjind texturile și păstrând claritatea gustului.

Dacă obișnuiești să testezi rețete noi, vei observa încă un avantaj: Tatratea suportă bine citricele. În loc să se piardă sub aciditatea sucului de lime, își păstrează un ecou floral care nuanțează întregul pahar. Asta îți dă libertatea să lucrezi cu bitter, cu tonice, cu siropuri discrete sau, ca în rețeta de mai jos, cu o spumă lejeră pe bază de lecitină, care adaugă textură fără lactate și fără a dilua aromele.

Cum faci un cocktail original cu Tatratea intitulat Teaspoonful sau „Linguriță plină cu ceai”

Teaspoonful pornește de la o idee simplă: iei un spirit cu personalitate, mezcalul silver, îl așezi lângă Tatratea Flower Tea pentru profunzime florală și adaugi o coloană amar-condimentată cu Becherovka. Lime-ul curăță palatul și luminează profilul, iar Peychaud’s Bitters aduce anason, culoare și un contur elegant. Pentru final, creezi o spumă de ghimbir și lime aerată cu lecitină, astfel încât primul contact cu paharul să fie catifelat și fresh.

Spuma merită două cuvinte separate. Lecitina din soia funcționează excelent la suprafață, când introduci aer cu un mixer vertical sau cu o pompă de acvariu folosită exclusiv în bucătărie. Ideea este să te așezi la limita lichidului, la un unghi de aproximativ 45 de grade, și să lași aerul să construiască un strat stabil de microbule. Tonic-ul adaugă o ușoară amăreală, dar mai ales carbonatare, care te ajută să ridici o spumă foarte aerată. Când ai atins textura dorită, o ridici cu lingura și o așezi delicat peste cocktail, ca pe o pătură subțire care eliberează treptat aromele de ghimbir și lime.