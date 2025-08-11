Cum faci un cocktail cu Galliano L’Autentico și descoperi istoria lichiorului de la 1896. Harvey Wallbanger cu cea mai înaltă sticlă din bar

Galliano L’Autentico este unul dintre cele mai recognoscibile lichioruri italiene, nu doar datorită aromei sale complexe, ci și datorită sticlei sale înalte, inspirată de coloanele romane. Creat în 1896 de Arturo Vaccari, un distilator din Livorno, Toscana, acest lichior a fost botezat în cinstea eroului de război Maggiore Galliano, cunoscut pentru curajul său în campania italiană din Abisinia. În compoziția Galliano intră peste 25 de plante și condimente, printre care coriandru bulgăresc, cuișoare din Madagascar, scorțișoară din Sri Lanka, lavandă italiană, cardamom, genepi alpin, ghimbir și mentă. Procesul de producție implică mai multe macerări și distilări, cu atenție la echilibrul dintre notele aromatice și cele amare.

De-a lungul timpului, rețeta Galliano a suferit modificări dictate de marketing, inclusiv scăderea concentrației de alcool și accentuarea aromelor de vanilie, însă în 2006, compania Lucas Bols a readus pe piață versiunea originală sub denumirea Galliano L’Autentico. Produs în continuare de Maraschi & Quirici, în apropiere de Torino, lichiorul păstrează spiritul inițial și gustul intens care l-a făcut celebru.

Harvey Wallbanger – cocktailul care a cucerit barurile anilor ’70

Harvey Wallbanger este unul dintre cele mai faimoase cocktailuri clasice, apărut în SUA în anii ’60 și devenit simbolul barurilor din anii ’70. Practic, este o variantă de Screwdriver (vodcă și suc de portocale), peste care se adaugă un strat de Galliano L’Autentico, ce aduce note proaspete de plante, mentă și condimente dulci.

Cocktailul se servește cel mai bine cu suc proaspăt stors, pentru a evita gustul artificial al sucurilor ambalate. Galliano aduce o complexitate aromatică unică, cu accente de anason, scorțișoară, ghimbir și note florale, iar finalul lung, cu vanilie și mentă, îl transformă într-o băutură memorabilă.

Astăzi, Harvey Wallbanger nu mai are popularitatea explozivă din anii ’70, însă rămâne un clasic demn de redescoperit, mai ales dacă îl prepari cu Galliano L’Autentico, în rețeta originală. Este o combinație de istorie, marketing ingenios și savoare italiană, servită în cea mai înaltă sticlă din bar.