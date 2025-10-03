Ultima ora
Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, transmis liderilor europeni. Călin Georgescu și Potra, menționați
03 oct. 2025 | 20:09
de Alexandru Puiu

Cum faci un cocktail clasic de la 1949, dar îl aduci în actualitate cu ginul Siginia Sole Roso – Poet’s Dream

ACTUALITATE
Cum faci un cocktail clasic de la 1949, dar îl aduci în actualitate cu ginul Siginia Sole Roso - Poet's Dream
Poet's Dream cu Siginia / foto: Playtec

Cocktailurile clasice rămân relevante atunci când găsești ingredientul potrivit care să le lumineze aromele. Poet’s Dream are exact genul acela de simplitate elegantă: gin, Bénédictine și vermut dry, amestecate rece, strecurate într-un pahar mic de tip Nick & Nora și terminate cu un twist de lămâie. Ca să-l aduci în prezent fără să-i pierzi identitatea, folosești un gin cu profil citric și mediteranean, iar Siginia Sole Roso face aici diferența.

În rândurile de mai jos, întâi intri în contextul corect despre Siginia Sole Roso și de ce te ajută să obții un Poet’s Dream cu textură clară și parfum modern. Apoi treci la rețetă, cu specificațiile clasice și două variații validate în literatură, ca să poți ajusta paharul după gust.

Despre Siginia Sole Roso și de ce se potrivește în Poet’s Dream

Siginia este noul brand de gin al Grupului Alexandrion, inspirat de Sicilia și botanicele mediteraneene. Gama cuprinde două expresii, Sole Roso și Stella Notte, ambele bazate pe ienupăr și coajă de citrice, infuzate natural cu plante precum oregano, cimbru, rozmarin și frunze de dafin. Sole Roso are un profil citric clar, cu note de portocală și lămâie care ridică foarte bine un aperitiv clasic, fără să acopere restul ingredientelor. 

Asta înseamnă că, în pahar, Siginia Sole Roso aduce prospețime și o coloană aromatică de grădină mediteraneană. Când îl pui lângă Bénédictine (miere, ierburi, condimente) și un vermut dry cu stil de Chambéry, obții un echilibru curat: citricele scot în față ierburile, iar notele florale rămân aerisite. Pentru vermut, Dolin Dry este o alegere clasică pentru băuturi martini-style, apreciat pentru eleganța subtilă și botanicile alpine; îți oferă structură fără a încărca gustul. 

Dacă vrei un reper senzorial, gândește-te la un martini parfumat, cu un plus de miere-ierbal din Bénédictine și o tușă solară de citrice din gin. E genul de pahar pe care îl servești ca aperitiv și care deschide apetitul fără să domine conversația.

Poet’s Dream: clasicul din 1949, adus în actualitate cu Siginia Sole Roso

Poet’s Dream apare menționat ca rețetă clasică în surse moderne de referință (Difford’s Guide) și este legat de perioada postbelică, fiind adaptat din rețete publicate în anii ’40, inclusiv în Esquire’s Handbook for Hosts din 1949. În literatură găsești două direcții principale: varianta „fără bitters”, cu părți aproape egale gin/vermut și o cotă mai mică de Bénédictine, și varianta „cu bitters”, adesea cu două dash-uri de orange bitters, care trimit paharul și mai mult către zona martini-ului condimentat. 

Ca să păstrezi spiritul original, dar să-l faci relevant cu un gin mediteranean, îți propun baza Difford’s (stir, fără albuș sau shake), folosind Siginia Sole Roso și Dolin Dry Vermouth. Apoi, dacă îți plac paharurile puțin mai condimentate, adaugi 1–2 dash de orange bitters, așa cum indică unele versiuni istorice și interpretări contemporane. 

Ce obții la gust – un cocktail mediu ca tărie, rotund și curat. Baza de citrice din Siginia Sole Roso luminează ierburile din Bénédictine, iar Dolin Dry păstrează finalul uscat. Dacă folosești și bitters de portocală, vei simți o punte aromatică discretă între coaja din gin și botanicile vermutului, cu un final foarte ușor amărui. Pentru un profil mai „martini”, poți rula un raport 2:1:0,25 (de exemplu 50 ml gin, 25 ml vermut, 7–10 ml Bénédictine) – variantă prezentă în unele interpretări moderne – dar păstrează metoda de amestecare și garnitura de lămâie.

Poet’s Dream cu Siginia Sole Roso

Ingredientele pentru o porție:

• 22,5 ml Siginia Sole Roso (gin)

• 22,5 ml Dolin Dry Vermouth

• 15 ml Bénédictine D.O.M.

• 0–2 dash orange bitters, după preferință

• coajă de lămâie, pentru exprimare de ulei și decor

Metodă: Răcește un pahar Nick & Nora. În paharul de mixare adaugă Siginia Sole Roso, Dolin Dry Vermouth, Bénédictine și, opțional, bitters. Umple cu gheață solidă și amestecă 20–25 de rotații, până când pereții paharului de mixare sunt bine răciți. Strecoară fin în paharul Nick & Nora. Exprimă uleiul dintr-un twist de lămâie deasupra, apoi folosește-l ca decor. 

Notă: Dacă îți place să verifici surse, găsești Poet’s Dream în mai multe ghiduri și arhive de rețete, cu diferențe mici de raport și mențiuni despre bitters. Toate rămân în aceeași zonă aromatică: gin londonez, vermut dry, Bénédictine, amestecate la gheață, strecurate fin, garnisite cu twist de lămâie.

Ingredientele folosite le poți achiziționa de pe www.alfadrink.ro.

Iarna a pus stăpânire și pe Bulgaria. Autostrăzile, blocate de viscol și ninsori: ”Stau pe loc de 3 ore lângă Botevgrad”
Recomandări
Blocurile noi, echipate obligatoriu cu detectoare de fum și hidranți interiori. Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă regulile
Blocurile noi, echipate obligatoriu cu detectoare de fum și hidranți interiori. Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă regulile
Când poate asociația de proprietari să îți taie căldura sau apa. Care sunt prevederile legii
Când poate asociația de proprietari să îți taie căldura sau apa. Care sunt prevederile legii
MAE, avertisment pentru românii care urmează să meargă în Norvegia. Cod roșu de vânt și cod portocaliu de ploi, în weekend
MAE, avertisment pentru românii care urmează să meargă în Norvegia. Cod roșu de vânt și cod portocaliu de ploi, în weekend
Serialul Landman revine cu un sezon 2 exploziv: lupta pentru putere și secretele industriei petroliere
Serialul Landman revine cu un sezon 2 exploziv: lupta pentru putere și secretele industriei petroliere
Google Maps devine mult mai util. Realizi acum ce nu puteai face niciodată când aveai ruta activă
Google Maps devine mult mai util. Realizi acum ce nu puteai face niciodată când aveai ruta activă
Metoda japoneză de împăturire a hainelor. Aşa vei avea mereu un şifonier ordonat
Metoda japoneză de împăturire a hainelor. Aşa vei avea mereu un şifonier ordonat
The Social Network, la 15 ani: filmul care a prezis viitorul pe care nu l-am vrut
The Social Network, la 15 ani: filmul care a prezis viitorul pe care nu l-am vrut
UE schimbă regulile pentru Facebook, Google, X, YouTube și alți giganți tech: 5 modificări DMA care îți pot schimba internetul așa cum îl știai
UE schimbă regulile pentru Facebook, Google, X, YouTube și alți giganți tech: 5 modificări DMA care îți pot schimba internetul așa cum îl știai
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Zodia căreia îi surâde soarta, va primi o veste extraordinară
Playtech Știri
Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul cu Antena 1. Ce detalii a dat despre o secvență nedifuzată de la emisiunea Asia Express
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...