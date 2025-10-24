Cum faci un cocktail clasic de la 1930 cu părți egale de gin, calvados și lichior de caise – Angel Face din Savoy Cocktail Book

Cocktailurile apărute în perioada interbelică au o eleganță aparte, o combinație de simplitate și rafinament care le face relevante și astăzi. Angel Face, menționat în ediția din 1930 a The Savoy Cocktail Book semnat de Harry Craddock, este unul dintre acele pahare care definesc perfect epoca: egal între gin, calvados și lichior de caise. Numele pare angelic, dar gustul are o structură surprinzător de serioasă – fructată, caldă, cu o finețe alcoolică de mijloc de secol XX.

Departe de a fi doar un „fruity cocktail”, Angel Face este un exemplu de echilibru între tărie și catifelare. Părțile egale de distilate creează o textură densă, iar lichiorul de caise acționează ca liant aromatic, fără a prelua controlul. Rezultatul este un aperitiv elegant, cu o coloană de fructe coapte și un final curat, ușor lemnos, datorat calvadosului.

Originea Angel Face și de ce merită redescoperit

În anii ’20 și ’30, când arta mixologiei se muta din America în Europa din cauza Prohibiției, Harry Craddock scria The Savoy Cocktail Book la Londra, un volum devenit referință pentru barmanii de pe ambele maluri ale Atlanticului. Acolo apare pentru prima dată Angel Face, o rețetă atribuită barului Savoy, construită din trei părți egale – o structură clasică ce amintește de Corpse Reviver #1 sau Bijou.

De ce funcționează? Pentru că folosește trei spirtoase distincte, dar complementare. Ginul oferă o coloană aromatică de ienupar și citrice, calvadosul aduce fructul matur, iar lichiorul de caise (de obicei Marie Brizard sau Giffard Abricot du Roussillon) rotunjește totul cu note de sâmbure și miere. Este un pahar echilibrat, fără aciditate, perfect pentru momentele în care vrei un aperitiv concentrat și elegant.

În pahar, Angel Face se comportă ca un brandy sour reinterpretat fără lămâie: ai dulceață discretă, corp fructat și o tărie care se simte controlat. De aceea este ideal pentru servire rece, strecurată, fără gheață, în pahare mici de tip coupe sau Nick & Nora.

Rețeta originală și micro-ajustări pentru gustul modern

Versiunea clasică, așa cum apare în Savoy Cocktail Book, nu lasă loc interpretărilor: părți egale din fiecare. Totuși, micile ajustări pot face diferența dacă vrei să evidențiezi o anumită direcție – mai fructată, mai uscată sau mai vibrantă.

Ingredientele pentru o porție:

• 30 ml gin London Dry, recomand ginul românesc Magura Zamfirei

• 30 ml calvados AOC, de preferat o expresie VSOP – recomand Boulard

• 30 ml lichior de caise , recomand Bitter Truth Apricot Liqueur

• gheață solidă

• felie subțire de măr sau coajă de caisă uscată, pentru decor

Metodă: În shaker, adaugi toate ingredientele peste gheață solidă. Agiți energic 10–12 secunde, cât să obții o răcire profundă și o diluție scurtă, apoi strecori fin într-un pahar coupe răcit în prealabil. Dacă vrei, poți renunța complet la decor, în varianta tradițională, Angel Face este despre echilibru, nu despre spectacol.

Dacă vrei o variantă mai uscată, poți ridica ginul la 40 ml și reduce lichiorul de caise la 20 ml. În schimb, dacă preferi un profil mai moale, fructat, folosește un calvados mai tânăr și lasă proporțiile egale, dar prelungește amestecarea pentru o diluție suplimentară.

Profil aromatic și pairing

În nas, Angel Face are note de caisă coaptă, măr caramelizat și ienupar, urmate de un fond ușor floral. Gustul este rotund, cu deschidere dulceagă și un final curat, de măr copt și sâmbure. Textura catifelată îl face potrivit ca aperitiv de seară, servit înainte de cină, dar poate funcționa și ca digestiv ușor, mai ales dacă alegi o versiune cu calvados matur.

În pairing, merge excelent cu brânzeturi moi (Brie, Camembert) sau tarte cu fructe galbene, care amplifică notele de caisă și măr. Este genul de pahar care invită la conversație și nostalgie, o fereastră spre epoca jazz-ului londonez și a băuturilor elegante, cu doar trei ingrediente și multă precizie.

Ingredientele le poți achiziționa de pe www.alfadrink.ro.