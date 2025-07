Cum faci un cocktail Bloody Mary transparent și personalizezi rețeta după gustul tău

Cocktailul Bloody Mary este una dintre cele mai recunoscute băuturi pe bază de vodcă, apreciată nu doar pentru gustul sărat-picant, ci și pentru versatilitatea ei. Este preferată în special dimineața sau la brunch, fiind considerată o băutură „vindecătoare” după o noapte lungă. Dacă îți place combinația de suc de roșii, mirodenii și un strop de aciditate, Bloody Mary e rețeta pe care trebuie s-o înveți. Poți s-o faci rapid acasă, cu ingrediente simple, dar rezultatul poate fi rafinat și spectaculos, mai ales dacă te joci cu garniturile (decorul).

Istoria cocktailului Bloody Mary

Originea exactă a Bloody Mary-ului este disputată, dar cele mai multe povești indică Parisul anilor 1920 drept locul de naștere. Se spune că barmanul Fernand Petiot a creat prima versiune a băuturii la barul Harry’s New York din capitala franceză, amestecând vodcă și suc de roșii – o combinație aparent simplă, dar revoluționară pentru acea vreme.

După ce s-a mutat în New York, Petiot a început să adauge mirodenii cocktailului, transformându-l în băutura complexă pe care o cunoaștem astăzi. Denumirea „Bloody Mary” are și ea mai multe povești: unii cred că face referire la regina Maria I a Angliei, cunoscută pentru persecuțiile religioase, alții spun că numele provine de la o chelneriță pe nume Mary care lucra într-un bar numit Bucket of Blood. Indiferent de adevărul istoric, băutura a devenit rapid celebră în America și apoi în toată lumea.

Rețeta de bază pentru Bloody Mary

Pentru a prepara un Bloody Mary autentic, ai nevoie de următoarele ingrediente:

50 ml vodcă, recomand Beluga Noble

100 ml suc de roșii (ideal proaspăt sau de tip passata)

15 ml suc de lămâie

2-3 stropi de sos Worcestershire

2-3 stropi de sos Tabasco (sau alt sos iute, după gust)

Sare și piper negru proaspăt măcinat

Gheață

Garnituri: o tulpină de țelină, felii de castravete murat, măsline, bacon, roșii cherry sau chiar creveți

Într-un shaker sau pahar înalt, adaugă gheață și toate ingredientele lichide. Amestecă energic cu o lingură lungă sau toarnă băutura dintr-un pahar în altul de câteva ori, pentru a se omogeniza. Asezonează cu sare și piper după gust. Servește într-un pahar highball, cu garnitura preferată.

Cum faci o Bloody Mary transparentă – variante și personalizări

Bloody Mary este extrem de personalizabilă. Poți înlocui vodca cu gin (și vei obține un Red Snapper) sau cu tequila (rezultatul fiind Bloody Maria). Pentru o versiune mai „verde”, există și Green Mary, făcută cu suc de roșii verzi. Dacă vrei o aromă afumată, poți adăuga câteva picături de sos chipotle afumat sau poți infuza vodca cu ardei iute, hrean sau chiar bacon.

Cocktailul poate deveni un adevărat spectacol dacă alegi garnituri spectaculoase, de la mini burgeri până la ouă murate. În unele restaurante din America, Bloody Mary a evoluat într-un fel de masă completă într-un pahar. Dacă vrei să mergi însă în direcția opusă cu prezentarea și să optezi pentru o construcție curată sau minimalistă, poți clarifia sucul de roșii împreună cu toate celelalte ingrediente ”colorate”.

În acest scop, trebuie să obții o așa numită apă de roșii. Pentru asta, poți blenda 500 de grame de roșii, cu o tulpină de apio, eventual un ardei iute, jumătate de linguriță de sare preferabil afumată (sau mai puțină după gust), câteva frunze de busuioc, leuștean și 30ml suc de lime. Tot în acest mix blendat poți pune și sos Worchstershire și piper. Scopul este ca rezultatul să fie baza cocktailului pe care mai apoi să o filtrezi. Eu am optat pentru o filtrare inițială prin tifon, după cum se poate vedea în imaginea de mai sus și o a doua filtrare prin filtru de cafea. În mod previzibil, întregul proces necesită foarte multă răbdare, aproximativ 4 ore pentru fiecare pas, deși îți recomand să aștepți chiar și peste noapte, cu condiția foarte importantă de a realiza filtrarea la rece. Pune vasele în frigider. La final, pentru cocktailul efectiv, amestecă ingredientele într-un pahar de mixat cu multă gheață mare. Mai jos ai și o rețetă completă de Bloody Maria folosind lichidul clarifiat pentru simplul fapt că versiunea cu Tequila sau Mezcal mi se pare mult mai potrivită pentru acest mix de arome decât cea cu vodcă.