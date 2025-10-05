Cum faci să ți se recalculeze pensia în România, procedura completă. Sute de mii de dosare au fost deja analizate, iar sumele lunare mărite

A doua etapă a recalculării pensiilor a intrat în ritm de execuție, iar primele plăți mărite au început deja să ajungă la beneficiari. Dacă ai avut, de-a lungul carierei, ore suplimentare, prime, sporuri ocazionale sau al 13-lea salariu, le poți valorifica acum prin adeverințe, astfel încât punctajul tău de pensie să reflecte mai corect veniturile realizate. Media creșterilor raportată la nivel național este modestă, în jur de 100 de lei, dar în cazurile cu multe venituri nepermanente impactul poate fi mai vizibil.

Recalcularea actuală nu pornește de la zero, ci completează ceea ce s-a făcut în prima etapă, introducând în ecuație veniturile „nepermanente” asupra cărora s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Procesul este amplu, cu sute de mii de dosare în lucru la Casele Teritoriale de Pensii, iar o parte importantă a succesului depinde de cât de repede și corect reușești să aduni documentele cerute.

Ce documente ai nevoie și de unde le obții

Piesa centrală este adeverința de venituri nepermanente, eliberată de fostul angajator sau de deținătorul de arhivă. În ea trebuie menționate explicit perioadele și sumele pentru ore suplimentare, prime, acord global, plata cu ora, premii, al 13-lea salariu și alte adaosuri pentru care s-a reținut CAS. Dacă angajatorul nu mai există, ceri actele la arhiva desemnată (publică ori privată) care deține fondul documentar al firmei. Contează ca adeverința să indice clar baza legală și faptul că s-au plătit contribuții sociale pentru respectivele sume.

Ai două modele valabile, în funcție de data emiterii. Pentru adeverințele emise înainte de 1 septembrie 2024 se folosește modelul prevăzut de Ordinul ministrului muncii nr. 487/2021. Pentru adeverințele emise după 1 septembrie 2024 se aplică modelul din Anexa 6 a Legii nr. 360/2023. Dacă ai depus deja la dosar adeverințe pe vechiul model, nu trebuie să le reînnoiești doar ca să schimbi formularul, atâta timp cât acestea sunt completate corect și cuprind toate elementele cerute.

Pe lângă adeverințe, pregătește cartea de identitate (copie), decizia de pensionare și, dacă ți se cere, o cerere tip de recalculare. Unele case teritoriale acceptă depunere fizică la ghișeu, iar altele și prin poștă sau portalurile electronice proprii. Indiferent de canal, păstrează dovada depunerii și notează numărul de înregistrare al dosarului pentru a putea urmări stadiul.

Cum se procesează cererea și când intră banii

Casele de Pensii procesează dosarele cronologic, după numărul de înregistrare. Dacă adeverințele erau deja în dosar la momentul demarării etapei, diferențele ți se calculează și se acordă retroactiv din luna de referință comunicată oficial pentru această etapă. Dacă ai depus documentele după pragul administrativ stabilit (de regulă 1 septembrie 2024, pentru trecerea pe noul model), sumele rezultate se acordă de la 1 a lunii următoare depunerii.

În practică, cele mai rapide intrări în plată le vezi în luna imediat următoare finalizării verificării dosarului tău. Media creșterilor raportată de autorități este în jur de 100 de lei, dar această valoare este orientativă și variază în funcție de câte venituri nepermanente poți dovedi și cât de mari au fost acestea în perioadele respective. În București, spre exemplu, s-au înregistrat zeci de mii de cereri, iar la nivel național volumul dosarelor în lucru depășește câteva sute de mii, ceea ce explică timpii de răspuns inegali între județe.

Dacă vrei să verifici dacă dosarul a intrat în lucru, folosește numărul de înregistrare primit la depunere și solicită stadiul la Casa Teritorială. Ține cont că orice corecție cerută de casele de pensii oprește temporar fluxul, până când revii cu documentele completate corect de angajator sau arhivă.

Ce faci dacă ești respins și cum eviți întârzierile

Dacă primești decizie de respingere, primul pas este să contactezi de urgență fostul angajator sau deținătorul de arhivă. Cele mai frecvente probleme sunt rubrici lăsate necompletate, lipsa mențiunii privind reținerea CAS sau perioadele trecute incomplet. În multe situații, o adeverință rectificată rezolvă rapid blocajul fără să fie nevoie să formulezi contestație.

Ca să eviți întârzierile, verifică atent înainte de depunere: rubricile obligatorii completate, perioadele exacte, suma și natura fiecărui venit nepermanent, semnăturile și ștampila emitentului, precum și temeiul legal. Dacă ai lucrat la mai mulți angajatori, adună adeverințe pentru fiecare. Depune totul într-un singur plic sau set, numerotat, și cere recipisă cu număr de înregistrare.

Greșeli frecvente și sfaturi utile

Nu confunda tichetele sau beneficiile în natură cu veniturile nepermanente valorificabile. În general, se iau în calcul doar sumele asupra cărora s-a datorat CAS. Dacă ai perioade după aprilie 2001, multe informații salariale există deja în sistemul informatic și nu mai trebuie dovedite prin adeverință, însă veniturile nepermanente pot necesita în continuare documente, mai ales pentru anii mai vechi.

Nu aștepta comunicarea deciziei ca să completezi dosarul dacă știi că îți lipsesc adeverințe. Cu cât le obții mai repede și le depui corect, cu atât intri mai repede în ordinea cronologică de procesare. Ține legătura cu emitentul adeverinței, pentru că uneori casele de pensii solicită clarificări direct către angajatori, iar un răspuns prompt te ajută să nu pierzi timp.