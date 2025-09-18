Cum faci economii pentru pensie și cum îți împarți banii la bătrânețe. Regulile de aur pentru un trai relaxat după o vârstă

Planificarea financiară pentru pensie este una dintre cele mai mari provocări pe care le ai de înfruntat pentru viitor. Dacă în perioada activă de muncă poți compensa prin venituri suplimentare sau schimbări de carieră, după pensionare totul depinde de cât de bine ți-ai organizat economiile și investițiile. Un plan realist îți poate aduce liniște, chiar și într-un context economic în care taxele, utilitățile și cheltuielile medicale cresc constant.

De-a lungul timpului, cea mai cunoscută regulă a fost cea a „4%”, stabilită la începutul anilor ’90 de Bill Bengen. Aceasta recomanda retragerea a 4% din totalul economiilor în primul an de pensie, iar ulterior ajustarea sumei pentru inflație, cu scopul de a asigura un trai decent timp de 30 de ani. Însă, schimbările de pe piață, inclusiv creșterea costurilor de trai și dinamica imprevizibilă a burselor, au făcut ca această regulă să fie reevaluată.

De la regula 4% la noua regulă de 4,7%

Inventatorul regulii, Bill Bengen, a decis să își ajusteze propria recomandare, considerând că procentul de 4% este prea conservator în actualele condiții economice. Astfel a apărut noua regulă de 4,7%, care ține cont de realitățile pieței și de experiența directă a pensionarilor. Concret, recomandarea presupune o retragere anuală de 4,7% din economii, cu o structură de investiții ceva mai echilibrată: 55% acțiuni, 40% obligațiuni și 5% numerar.

Această ajustare oferă pensionarilor un buget mai generos, fără a crește riscul de a rămâne fără fonduri. De exemplu, pentru un portofoliu mediu de 272.000 de dolari, vechea regulă de 4% asigura 10.880 de dolari pe an, în timp ce noua regulă ridică suma la 12.784 de dolari. Diferența devine importantă mai ales în contextul creșterii taxelor pe proprietăți și al costurilor medicale tot mai mari.

Cum îți împarți banii pentru o bătrânețe liniștită

Cheia unui trai relaxat la pensie nu este doar procentul de retragere, ci și modul în care îți împarți banii. Trebuie să ții cont că unele cheltuieli vor crește odată cu vârsta, în special cele pentru sănătate și întreținere. Alte costuri, cum ar fi cele pentru transport sau vacanțe, pot scădea treptat. De aceea, flexibilitatea devine esențială. Nu te raporta rigid la o singură regulă, ci ajustează în funcție de realitatea financiară de la an la an.

În plus, diversificarea activelor este vitală. O combinație echilibrată între acțiuni, obligațiuni și economii lichide îți oferă siguranță și posibilitatea de a reacționa la schimbările economice. Totodată, dacă ești proprietar de locuință, trebuie să iei în calcul și costurile ascunse: impozite, reparații, facturi. Pentru mulți pensionari, acestea devin principala sursă de presiune pe buget. În concluzie, regulile financiare îți oferă un punct de pornire, dar adaptarea constantă la context este cea care îți garantează un trai confortabil.