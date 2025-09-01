Cum faci economie și pui bani deoparte, chiar dacă ai venituri mici. Soluția să trăiești din mai puțin

Pentru mulți români, ideea de a pune bani deoparte pare greu de realizat atunci când veniturile abia acoperă cheltuielile de zi cu zi. Totuși, există soluții simple și eficiente prin care poți construi un fond de economii, chiar și din salarii mici. Secretul, spun cei care reușesc, nu stă în câștiguri mari, ci în disciplină financiară și în prioritizarea cheltuielilor.

Un principiu esențial este să îți aloci economiile imediat ce primești salariul, nu la final de lună. Mulți români spun că așa au reușit să își creeze un obicei sănătos și să evite tentația de a cheltui banii în mod impulsiv. Pentru a fi și mai greu accesibili, unii aleg să schimbe banii în valută sau să îi transfere într-un cont separat, destinat strict economiilor.

Cum reușesc românii să economisească în 2025

Un truc des folosit este realizarea unui buget lunar strict , cu toate cheltuielile estimate și cu încercarea de a nu depăși sumele alocate. Cheltuielile fixe precum utilitățile pot fi plătite în avans, astfel încât să nu existe riscul de întârzieri, iar la cumpărături alimentare sau haine se urmăresc reducerile și ofertele de sezon. Unii renunță complet la cheltuieli considerate de lux – vacanțe frecvente, haine din mall sau mașină personală – preferând alternative mai ieftine și mai eficiente, cum ar fi transportul public sau trenul.

Un alt exemplu este organizarea meselor acasă, folosind bonurile de masă pentru cumpărături și reducând drastic ieșirile la restaurant. Astfel, familii cu venituri modeste reușesc să pună lunar deoparte câteva sute sau chiar mii de lei. Pentru cei mai disciplinați, economisirea poate ajunge la 50% din venituri, atunci când cheltuielile sunt controlate atent și planificate.

Economii pe termen lung și mentalitatea de „mai puțin”

Pe lângă micile obiceiuri de zi cu zi, mulți români au descoperit că schimbarea de mentalitate este cheia. Ideea de a „trăi din mai puțin” presupune să renunți la cumpărături inutile, să amâni dorințele care nu sunt urgente și să investești în lucruri durabile, care rezistă mai mulți ani. Spre exemplu, hainele cumpărate la final de sezon, dar de calitate, pot fi purtate mai mult timp și reduc costurile pe termen lung.

Totodată, mulți preferă să își planifice din timp marile achiziții sau vacanțele, punând lunar câte o sumă deoparte. În felul acesta, atunci când apare cheltuiala, banii există deja și nu mai e nevoie de credite sau datorii. Prin aceste metode, chiar și cu un venit relativ mic, poți construi un fond de siguranță sau chiar un capital pentru investiții viitoare.