Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 11:15
de Daoud Andra

Cum este vremea în Thassos, la final de octombrie? Imaginea momentului din Grecia: ”Unii ziceau că e frig ca în Laponia”

Vacanțe și turism
Cum este vremea în Thassos, la final de octombrie? Imaginea momentului din Grecia: ”Unii ziceau că e frig ca în Laponia”
Marble Beach, Thassos (FOTO: Profimedia Images)

De câțiva ani, tot mai mulți români descoperă farmecul Greciei și în afara sezonului estival. Insula Thassos, una dintre cele mai iubite destinații de vacanță ale românilor, nu se golește complet nici după ce trece luna septembrie. Ba chiar dimpotrivă: pentru cei care fug de aglomerație, de soarele arzător și de prețurile ridicate, toamna devine momentul ideal pentru o escapadă liniștită.

Cum arată o vacanță în Thassos la final de octombrie

La final de octombrie, Thassos își primește turiștii cu o vreme surprinzător de blândă. Pe grupul de Facebook Forum Thassos, unde mii de români împărtășesc în fiecare zi impresii, fotografii și recomandări, se postează imagini spectaculoase de pe insulă. Terasele de pe malul mării sunt încă deschise, iar turiștii se bucură de plimbări pe faleză, de apusuri spectaculoase și chiar de câte o baie curajoasă în Marea Egee.

„Păi cum așa? Că ziceau unii ‘experți’ că acum în Thassos e frig ca în Laponia…”, a scris ironic un utilizator în comentariile unei postări recente, ilustrată cu o fotografie de la Marble Beach, unde soarele strălucea în toată splendoarea.

Vezi și:
Cum este vremea în Thassos, după jumătatea lunii septembrie? Turiştii se bucură şi de preţuri mai mici la mâncare şi cazare
Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”

Atmosfera de toamnă în Thassos este diferită, dar la fel de fermecătoare. Satele devin mai liniștite, iar marea, calmă și limpede, oferă un sentiment de liniște greu de găsit în mijlocul verii. În plus, la restaurantele tradiționale din Theologos, Panagia sau Skala Potamia, mesele se servesc în aer liber, iar meniurile includ pește proaspăt, fructe de mare și vin local, fără zarva obișnuită din iulie și august.

Sursa: Forum Thassos

Cum arată prognoza meteo în Thassos la final de octombrie

Conform datelor meteo actualizate pentru sfârșitul lunii octombrie, temperaturile diurne în Thassos se situează în jurul valorii de 21–24°C, iar noaptea coboară la 14–16°C. Soarele încă domină cerul, cu o medie de 6–7 ore de lumină pe zi, iar ploile sunt rare și trecătoare. Temperatura apei mării se menține la 20–21°C, suficientă pentru o baie scurtă, mai ales în orele de prânz, când briza este blândă și plajele sunt aproape pustii.

Peisajul de toamnă face din insulă o destinație perfectă pentru drumeții și explorare. În această perioadă, turiștii pot urca spre vârful Ipsarion (cel mai înalt punct al insulei, 1.204 m), pot vizita mănăstirea Arhanghelului Mihail, sau pot descoperi satele montane cu farmecul lor local. În plus, apusurile din Limenas sau Skala Marion oferă imagini de poveste, numai bune pentru fotografii memorabile.

Cei care ajung în Thassos la final de octombrie spun că insula are un farmec aparte și în afara sezonului: fără aglomerație, fără zgomotul turiștilor grăbiți, dar cu același farmec mediteranean autentic.

Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii
Recomandări
Un studiu recent pune într-o nouă lumină conceptul de efect de seră. Ce concluzii au tras oamenii de știință
Un studiu recent pune într-o nouă lumină conceptul de efect de seră. Ce concluzii au tras oamenii de știință
Samsung lansează versiunea pentru PC a browserului său: sincronizare între dispozitive și funcții AI integrate
Samsung lansează versiunea pentru PC a browserului său: sincronizare între dispozitive și funcții AI integrate
Anchetă în Jandarmerie după amenda dată organizatorului comemorării Colectiv: „Agentul nu a înțeles pe deplin spiritul legii”
Anchetă în Jandarmerie după amenda dată organizatorului comemorării Colectiv: „Agentul nu a înțeles pe deplin spiritul legii”
Fericire uriașă pentru Andreea Esca. Vedeta sărbătorește ziua de naștere a tatălui, după ce acesta a fost internat în mai multe spitale din București
Fericire uriașă pentru Andreea Esca. Vedeta sărbătorește ziua de naștere a tatălui, după ce acesta a fost internat în mai multe spitale din București
Nu mai ies bani din șantaj. Profitul hackerilor specializați pe ransomware, în scădere, care este motivul
Nu mai ies bani din șantaj. Profitul hackerilor specializați pe ransomware, în scădere, care este motivul
FOTO Cele mai frumoase imagini de la Wildlife Photographer of the Year 2025. Așa vezi lumea sălbatică prin ochii fotografilor
FOTO Cele mai frumoase imagini de la Wildlife Photographer of the Year 2025. Așa vezi lumea sălbatică prin ochii fotografilor
Dacia anunță două noi modele pentru 2026: un automobil compact și un nou model electric
Dacia anunță două noi modele pentru 2026: un automobil compact și un nou model electric
Când trebuie să treci la anvelopele de iarnă: limita de temperatură recomandată și sfaturi utile pentru șoferi
Când trebuie să treci la anvelopele de iarnă: limita de temperatură recomandată și sfaturi utile pentru șoferi
Revista presei
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...