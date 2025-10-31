Cum este vremea în Thassos, la final de octombrie? Imaginea momentului din Grecia: ”Unii ziceau că e frig ca în Laponia”

De câțiva ani, tot mai mulți români descoperă farmecul Greciei și în afara sezonului estival. Insula Thassos, una dintre cele mai iubite destinații de vacanță ale românilor, nu se golește complet nici după ce trece luna septembrie. Ba chiar dimpotrivă: pentru cei care fug de aglomerație, de soarele arzător și de prețurile ridicate, toamna devine momentul ideal pentru o escapadă liniștită.

Cum arată o vacanță în Thassos la final de octombrie

La final de octombrie, Thassos își primește turiștii cu o vreme surprinzător de blândă. Pe grupul de Facebook Forum Thassos, unde mii de români împărtășesc în fiecare zi impresii, fotografii și recomandări, se postează imagini spectaculoase de pe insulă. Terasele de pe malul mării sunt încă deschise, iar turiștii se bucură de plimbări pe faleză, de apusuri spectaculoase și chiar de câte o baie curajoasă în Marea Egee.

„Păi cum așa? Că ziceau unii ‘experți’ că acum în Thassos e frig ca în Laponia…”, a scris ironic un utilizator în comentariile unei postări recente, ilustrată cu o fotografie de la Marble Beach, unde soarele strălucea în toată splendoarea.

Atmosfera de toamnă în Thassos este diferită, dar la fel de fermecătoare. Satele devin mai liniștite, iar marea, calmă și limpede, oferă un sentiment de liniște greu de găsit în mijlocul verii. În plus, la restaurantele tradiționale din Theologos, Panagia sau Skala Potamia, mesele se servesc în aer liber, iar meniurile includ pește proaspăt, fructe de mare și vin local, fără zarva obișnuită din iulie și august.

Cum arată prognoza meteo în Thassos la final de octombrie

Conform datelor meteo actualizate pentru sfârșitul lunii octombrie, temperaturile diurne în Thassos se situează în jurul valorii de 21–24°C, iar noaptea coboară la 14–16°C. Soarele încă domină cerul, cu o medie de 6–7 ore de lumină pe zi, iar ploile sunt rare și trecătoare. Temperatura apei mării se menține la 20–21°C, suficientă pentru o baie scurtă, mai ales în orele de prânz, când briza este blândă și plajele sunt aproape pustii.

Peisajul de toamnă face din insulă o destinație perfectă pentru drumeții și explorare. În această perioadă, turiștii pot urca spre vârful Ipsarion (cel mai înalt punct al insulei, 1.204 m), pot vizita mănăstirea Arhanghelului Mihail, sau pot descoperi satele montane cu farmecul lor local. În plus, apusurile din Limenas sau Skala Marion oferă imagini de poveste, numai bune pentru fotografii memorabile.

Cei care ajung în Thassos la final de octombrie spun că insula are un farmec aparte și în afara sezonului: fără aglomerație, fără zgomotul turiștilor grăbiți, dar cu același farmec mediteranean autentic.