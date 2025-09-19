Cum este vremea în Thassos, după jumătatea lunii septembrie? Turiştii se bucură şi de preţuri mai mici la mâncare şi cazare

Deși sezonul estival considerat oficial încheiat la 31 august, mulți turiști preferă să își programeze vacanțele în septembrie, când insulele din Grecia sunt mai liniștite, temperaturile mai prietenoase, iar prețurile mai accesibile. Una dintre destinațiile preferate ale românilor, insula Thassos, rămâne o alegere inspirată și după jumătatea lunii septembrie, oferind combinația ideală între vreme bună, plaje aerisite și costuri reduse pentru cazare și masă.

Vreme ideală pentru plajă și relaxare

În luna septembrie, vremea în Thassos se menține excelentă pentru plajă și înot. Temperatura aerului se situează, în general, între 26-29 de grade Celsius ziua și scade ușor seara, ajungând la 18-20 de grade. Clima devine mai blândă față de arșița din iulie și august, ceea ce face ca plimbările și excursiile să fie mult mai plăcute.

Marea Egee își păstrează căldura acumulată pe parcursul verii, astfel că temperatura apei se menține la 24-25 de grade Celsius, ideală pentru înot. De altfel, mulți turiști spun că în septembrie se bucură mai mult de mare, pentru că apa este caldă și limpede, iar plajele nu mai sunt atât de aglomerate.

Pe forumurile și grupurile dedicate vacanțelor în Thassos, impresiile celor care aleg această perioadă sunt cât se poate de relevante. „Suntem în Thassos chiar acum și e perfect totul…”, „De acord. E una din cele două luni cele mai frumoase” sau „Abia ce m-am întors de trei zile. Superb!” – sunt doar câteva dintre comentariile împărtășite de turiști pe Forum Thassos.

Mai puțină aglomerație și servicii la fel de bune

Un alt avantaj major al unei vacanțe în septembrie este faptul că tavernele și barurile de pe insulă rămân deschise, însă nu mai există aglomerația specifică sezonului de vârf. Atmosfera este mai relaxată, personalul are mai mult timp pentru fiecare client, iar mesele pe terase cu vedere la mare devin o adevărată plăcere.

Prețurile sunt și ele un argument solid. Atât cazarea, cât și mâncarea în restaurante devin mai accesibile după 1 septembrie. În multe unități, tarifele scad chiar și cu 20-30% față de lunile iulie și august. Astfel, o familie poate petrece o săptămână în Thassos cu un buget mai mic, bucurându-se în același timp de aceleași peisaje spectaculoase și servicii de calitate.

Nu întâmplător, turiștii cu experiență consideră că lunile iunie și septembrie sunt cele mai potrivite pentru a descoperi frumusețea insulei Thassos. În septembrie, marea este caldă, vegetația încă verde, iar plajele precum Golden Beach, Paradise Beach sau Marble Beach sunt mai liniștite și mai curate.

Cei care aleg această perioadă beneficiază și de condiții excelente pentru drumeții, explorarea satelor pitorești sau excursii cu barca în jurul insulei. Temperaturile mai blânde fac ca aceste activități să fie mult mai confortabile decât în miezul verii.