Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc

Cultură generală și teste / Quiz
În limbajul cotidian, este aproape imposibil să nu întâlnim confuzii privind conjugarea corectă a verbului „a avea”. Una dintre cele mai frecvente greșeli se referă la forma „să aibe”, întâlnită adesea în scris sau pe rețelele de socializare, dar care este incorectă din punct de vedere gramatical.

De ce apare greșeala „să aibe”

Greșeala „să aibe” apare, de obicei, dintr-o confuzie fonetică. Pronunția rapidă a cuvântului în conversațiile informale poate face ca sunetul „ă” să fie perceput ca un „e”. Totuși, în scris, forma trebuie să respecte regula de conjugare a verbului „a avea” la conjunctiv prezent, iar varianta corectă este „să aibă”. Verbul „a avea” este neregulat, iar formele sale la conjunctiv se scriu întotdeauna cu „ă” la persoana a III-a singular și plural:

  • să am,
  • să ai,
  • să aibă,
  • să avem,
  • să aveți,
  • să aibă.

Observăm că doar forma „să aibă” este corectă pentru persoana a III-a singular și plural. Potrivit DOOM, verbul „a avea” la conjunctiv prezent se formează cu terminațiile: -m, -i, -ă, -em, -eți, -ă. Forma „să aibe” nu apare în nicio listă de conjugări și este considerată greșeală ortografică.

De ce este important să folosim forma corectă

Mulți autori, influenceri sau chiar elevi și studenți folosesc „să aibe” fără să fie conștienți de eroare. Uneori, apare și forma „să aivă”, care de asemenea este eronată. Cu toate acestea, scrierea corectă este esențială, din mai multe motive:

  • Pentru claritatea mesajului – formele greșite pot provoca confuzie sau impresia de lipsă de cunoștințe.
  • Pentru coerența limbii scrise – limba română are reguli precise de conjugare, iar abaterile repetate afectează standardul comunicării.
  • În contexte oficiale – documente, lucrări academice, examene, articole jurnalistice – forma greșită este considerată inadmisibilă.

Verbul „a avea” este unul dintre cele mai folosite în limba română, fiind utilizat atât cu sensul de sine stătător, cât și în expresii și locuțiuni. Iată câteva dintre cele mai comune expresii în care „a avea” capătă noi sensuri:

  • a avea dreptate
  • a avea impresia
  • a avea grijă
  • a avea succes
  • a avea în vedere
  • a avea răbdare
  • a avea parte
  • a avea cunoștință de ceva
  • a avea nevoie
