Cum devii escroc online fără să vrei și de ce este greu să mai scapi. Povestea unui consultant IT, investigată de Reuters

Un zbor obișnuit spre Bangkok poate deveni începutul unui coșmar pe care nu îl bănuiești nici în cele mai pesimiste scenarii. Așa începe povestea lui Oly, un consultant IT de 39 de ani din Africa de Est, care a plecat pentru cinci nopți în Thailand și a ajuns captiv într-o rețea de fraudă online din Myanmar. Nu vorbim despre o întâmplare izolată, ci despre un mecanism industrializat al criminalității organizate, alimentat de recrutări înșelătoare, complicități locale și frontiere poroase.

Ceea ce pare logistică turistică standard – o persoană „de la hotel” care te așteaptă la bagaje, un „oficial” care te ghidează prin formalități, o cursă spre cazare – se poate transforma într-un lanț de decizii smulse prin presiune și confuzie. Dincolo de șocul individual, povestea conturează o industrie care își perfecționează constant tehnicile, combinând promisiuni de joburi bine plătite cu abuzuri și constrângeri sistematice.

Cum funcționează capcana din aeroport

Totul începe cu legitimitatea mimată. În aeroport, o persoană cu aparență de funcționar te identifică, îți vorbește pe un ton familiar și te „ajută” să treci repede prin controlul pașapoartelor. Pentru un călător obosit, gestul pare salvator. În realitate, îți abandonezi autonomia: urmezi indicații fără a mai verifica traseul sau legitimitatea interlocutorilor, iar „șoferul” către hotel devine primul verigă dintr-o deplasare controlată.

Apoi urmează deturul inexplicabil. Drumul care trebuia să dureze mai puțin de o oră se prelungește, iar când realizezi că ești la zeci sau sute de kilometri de capitală, e prea târziu. Apar alte vehicule, apar bărbați înarmați, iar discursul trece de la ambiguu la imperativ. La un punct de control, interacțiunile dintre răpitori și persoane în uniformă te lasă fără repere: nu mai știi cine e autoritate și cine e complice. Când ajungi la destinație, ești deja pe un teritoriu unde regulile le fac alții.

Viața în centrele de scam din Myanmar

În interiorul complexelor, rutina e calculată pentru a viza ținte din alte fusuri orare. Dormitoarele sunt înghesuite, igiena e precară, iar programul de lucru se întinde din după-amiază până spre dimineață. Ți se atribuie o identitate falsă și un scenariu de „social engineering”: intri în conversații cu oameni din Vest, capeți încrederea lor, îi ghidezi spre o platformă de „investiții”, vezi cum banii intră, iar apoi tăcere. Profitul nu e al tău, dar penalizările te vizează direct.

Când nu atingi țintele financiare, încep pedepsele. De la sarcini fizice epuizante până la izolare, electroșocuri și bătăi, catalogul abuzurilor are un scop clar: să te transforme într-un instrument obedient într-o fabrică de înșelătorii. Fiecare „victorie” a șefilor este celebrată demonstrativ, iar ție ți se repetă că nu vei mai ajunge acasă. Între timp, pentru apeluri video care să facă măsluirea mai credibilă, există „modele” pregătite să joace rolul din scenariu. Totul e industrializat, de la minciună la coregrafia violenței.

Evadări, eliberări și de ce e greu să ieși

Uneori, apar breșe. Un drum spre clinică, o secundă de neatenție a gardienilor, o apă de frontieră care îți poate fi atât punte, cât și mormânt. Sunt povești de fugă prin întuneric, câini vagabonzi, gloanțe trase din turnuri de pază, ore lungi de înot și norocul de a întâlni dimineața un necunoscut dispus să te ajute. Chiar și așa, scăparea nu înseamnă libertate imediată, ci uneori încă două luni într-un așa-zis „camp de salvare”, cu mâncare puțină, igienă minimă și un nou sistem de control.

Eliberările colective apar de regulă după scandaluri care pun presiune publică pe autorități. Mii de oameni ajung în tabere de tranzit, așteaptă repatrierea, iar multe ambasade nu reușesc să miște repede dosarele din motive administrative. După întoarcere, te așteaptă alt tip de captivitate: pierderea locului de muncă, datorii medicale, traume. Ai scăpat din centru, dar încă plătești costurile lui.

Ce poți face ca să nu devii victimă

Când zbori spre o destinație cu risc, tratezi cu neîncredere „ajutoarele” spontane din aeroport. Nu urmezi pe nimeni în afara fluxului oficial de control. Verifici în mod activ ecusonul și secția de care aparține un funcționar și te adresezi tu direct unui ghișeu oficial, nu unei persoane care te „recrutează” din coadă. La bagaje, refuzi orice „șofer” care te abordează fără o rezervare confirmată printr-o aplicație verificată.

Înainte de plecare, îți securizezi traseul: îți cumperi cartela de date dintr-un magazin al operatorului din aeroport, partajezi în timp real locația cu cineva de încredere și stabilești un cuvânt-cheie prin care cei de acasă să știe că ești în pericol. Dacă ai un transfer la hotel, îl rezervi doar prin canalele oficiale ale cazării și ceri confirmare scrisă cu număr de înmatriculare. Dacă în cursă apare „un ocol ca să evităm traficul”, ceri oprirea într-o zonă aglomerată, cobori și soliciți un taxi dintr-o stație oficială.

Dacă pleci pentru un „job” în străinătate, nu te bazezi pe anunțuri primite pe Telegram sau WhatsApp. Verifici compania în registrele oficiale, cauți recenzii cu nume reale și ceri contractul înainte de drum. În aeroport, dacă cineva îți spune că are „un ofițer” care te trece mai repede, refuzi politicos și rămâi pe fluxul standard. Dacă simți presiune, mergi la cel mai apropiat ghișeu de informații al aeroportului sau contactezi imediat ambasada. Mai bine întârzii, decât să intri în scenariul altcuiva, conform Reuters.