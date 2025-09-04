Cum depășești un moped în trafic, când este interzis. Amendă de 1.600 de lei și pierderea permisului de conducere, dacă nu ești atent

Ultima ora
Depășirea unui moped pare un gest banal pentru orice șofer, însă Codul Rutier 2025 stabilește clar situațiile în care această manevră este interzisă. Deși mopedele circulă cu viteze reduse, iar tentația de a le depăși rapid este mare, ignorarea regulilor te poate costa scump: de la amenzi consistente până la suspendarea permisului de conducere.

Un moped este un vehicul cu două sau trei roți, care nu poate depăși viteza de 45 km/h și are o capacitate cilindrică de cel mult 50 cm³ sau 4 kW. Pentru a fi condus, este necesar permisul categoria AM, disponibil de la 16 ani. Chiar și așa, atunci când te afli în spatele unui astfel de vehicul, trebuie să respecți regulile generale de depășire și, mai ales, situațiile speciale prevăzute de lege.

Situațiile în care nu ai voie să depășești un moped

Codul Rutier interzice depășirea mopedelor în mai multe zone, pentru a preveni accidentele cauzate de lipsa de vizibilitate sau de infrastructura dificilă. Printre acestea:

  • în intersecții nedirijate;
  • în apropierea vârfurilor de rampă sau în curbe cu vizibilitate sub 50 de metri;
  • pe poduri, pasaje denivelate, sub poduri și în tuneluri, cu excepția cazului în care vizibilitatea depășește 20 m și drumul are cel puțin 7 m lățime;
  • pe treceri de pietoni și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;
  • pe treceri la nivel cu calea ferată și la mai puțin de 50 m de acestea;
  • în dreptul unei stații de tramvai fără refugiu pentru pietoni;
  • în zona indicatorului „Depășirea interzisă” sau pe marcaj continuu;
  • când din sens opus se apropie un alt vehicul;
  • în zone cu coloană de mașini, dacă pentru depășire trebuie să intri pe sensul opus.

Aceste restricții sunt menite să reducă riscul de coliziune și să protejeze atât șoferii, cât și conducătorii de mopede, care sunt mai vulnerabili în trafic.

Ce sancțiuni riști dacă nu respecți legea

Depășirea neregulamentară a unui moped nu este tratată cu indulgență. Conform legislației, această abatere atrage o amendă din clasa a III-a de sancțiuni, adică între 1.200 și 1.600 de lei. În plus, permisul îți va fi suspendat pentru 60 de zile, iar redobândirea sa este posibilă după 40 de zile, în anumite condiții.

Este important de știut că, spre deosebire de biciclete sau trotinete electrice, mopedele intră într-o altă categorie de vehicule, iar regulile de depășire sunt mai stricte. De aceea, orice șofer trebuie să acorde o atenție sporită acestor situații, chiar dacă, la prima vedere, pare că manevra nu presupune riscuri.

Într-un context în care numărul mopedelor a crescut pe șoselele din România, respectarea regulilor de depășire nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de siguranță rutieră esențială.

