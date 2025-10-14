Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 16:54
de Badea Violeta

Cum cureți grăsimea de pe plasele de la geam: trucuri simple și soluții practice din bucătărie

UTILE
Cum cureți grăsimea de pe plasele de la geam: trucuri simple și soluții practice din bucătărie
Cum sa indepartezi grasimea de pe plasele de geam

Grăsimea de pe plasele de la geam nu este doar inestetică, ci poate afecta și circulația aerului în încăperi. Depusă treptat prin activitățile casnice sau prin poluarea exterioară, aceasta formează un strat mixt de praf, particule grase și impurități. Curățarea regulată este esențială pentru a păstra plasele funcționale și aspectuoase. În continuare, vei afla trucuri și soluții practice pentru a îndepărta grăsimea de pe plasele de la geam, folosind produse obișnuite din bucătărie sau soluții dedicate.

De ce se depune grăsimea pe plasele de la geam

Plasele de la geam acționează ca filtre naturale, lăsând aerul să circule, dar reținând particule invizibile din mediu. Aburul de la gătit, uleiurile evaporate în timpul prăjirii și spray-urile de curățenie contribuie la depunerea grăsimii, mai ales în apartamentele compacte unde aerul circulă mai greu.

În orașe, traficul, gazele de eșapament și praful urban adaugă particule de ulei și hidrocarburi fine pe suprafața plaselor. În timp, stratul acumulat reduce luminozitatea și aerisirea, iar fibrele materialului se pot deteriora dacă nu sunt curățate periodic.

Cu ce se curăță grăsimea de pe plasele de la geam

Curățarea doar cu apă nu este suficientă; este nevoie de soluții care dizolvă grăsimea fără să deterioreze materialul. În primul rând, îndepărtează praful cu o cârpă uscată, apoi aplică soluția de curățare.

Detergentul de vase diluat în apă caldă rămâne cea mai simplă și eficientă metodă: câteva picături într-un litru de apă călduță aplicate cu burete sau perie fină dizolvă grăsimea și se clătesc cu apă curată.

Dacă plasa se poate demonta, curățarea este mai ușoară într-o cadă sau afară, cu furtun la presiune moderată. O alternativă naturală este oțetul alb: amestecă o parte oțet și trei părți apă, pulverizează pe plasă, lasă să acționeze câteva minute și șterge cu o lavetă moale.

Pentru depunerile mai rezistente, poți folosi soluții degresante special concepute pentru plase, dar fără clor sau solvenți agresivi. O soluție făcută acasă combină apă călduță, detergent de vase, oțet alb și bicarbonat de sodiu.

Bicarbonatul acționează ca un abraziv ușor, oțetul dezinfectează și neutralizează mirosurile, iar detergentul dizolvă grăsimea. Aplică cu buretele, lasă să acționeze câteva minute și clătește bine.

Ce trucuri mai poți folosi pentru curățare

Curățarea cu abur este eficientă pentru stratul gras, însă testează mai întâi pe o zonă mică pentru a evita deteriorarea materialului. Spălarea cu furtunul afară este un alt truc care îndepărtează murdăria fără să afecteze structura. În cazul în care plasa este veche sau pătată persistent, înlocuirea devine cea mai sigură soluție pentru a păstra aspectul și funcționalitatea.

Cu aceste metode simple și soluții practice, plasele tale de la geam vor rămâne curate, eficiente și durabile, asigurând aer curat și luminozitate în locuință pe tot parcursul anului.

