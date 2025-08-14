Ultima ora
Cum au primit Carpații acest nume? Legătura lor cu un trib dacic şi povestea munților care străbat o treime din România

Cum au primit Carpații acest nume? Legătura lor cu un trib dacic şi povestea munților care străbat o treime din România
Muntii Carpati. Sursa foto: Profimedia

Acoperind aproximativ o treime din suprafața României, Munții Carpați se întind pe aproape 1.500 de kilometri, traversând mai multe țări, de la Cehia și Slovacia până în Serbia. Cel mai înalt vârf al întregului lanț este Gerlachovský (2.655 m) din Munții Tatra, Slovacia. În România, Carpații sunt împărțiți în trei mari lanțuri: Orientali, Meridionali și Occidentali, și reprezintă un simbol al naturii sălbatice și al identității naționale.

Originea etimologică a denumirii ”Carpați”

Una dintre cele mai plauzibile teorii sugerează că numele ”Carpați” provine de la tribul dacic Carpi, care a locuit în zona munților în perioada antică.

Termenul ”Carpi” ar putea veni dintr-un cuvânt indo-european care semnifică ”piatră” sau ”rocă”, referindu-se la caracterul stâncos și abrupt al acestor munți. Alte teorii lingvistice indică rădăcina proto-indo-europeană ”*kṛp-”, cu același înțeles, sau cuvântul albanez ”karpë”, care înseamnă ”stâncă”.

Oamenii de știință sunt împărțiți între cei care susțin că Carpii au dat numele munților și cei care cred contrariul, însă este clar că legătura dintre trib și lanțul muntos este strânsă.

Carpii: cine au fost și ce au lăsat în urmă

Carpii au jucat un rol important în istoria regiunii în perioada târzie a Imperiului Roman. Aceștia locuiau în zona Moldovei și a Carpaților Orientali și se opuneau expansiunii romane.

Cuceriți de romani în anii 101-102 și 105-106, mulți au fost deportați în sudul Dunării, contribuind la slăbirea influenței lor în regiune.

Deși au dispărut ca entitate politică distinctă, numele lor pare să fi supraviețuit prin denumirea Munților Carpați, iar legendele și miturile locale păstrează amintirea lor în tradițiile românești.

Rolul Carpaților în mitologie și ecologie

De-a lungul secolelor, Carpații au fost considerați locuri sacre, legate de zmei, haiduci și divinități. Tradițiile dacice îi prezentau ca reședința zeului Zamolxis, iar anumite locuri din munți au rămas încărcate de simbolism spiritual. În plan ecologic, Carpații adăpostesc specii protejate precum ursul brun, lupul și râsul, fiind un bastion al naturii sălbatice din Europa.

Apele lor alimentează cursuri importante, iar pe plan cultural au inspirat scriitori, artiști și romantici care i-au descris ca simbol al rezistenței și unității naționale.

Numele Carpaților rămâne un mister fascinant, fie că provine de la tribul Carpi, fie de la cuvinte vechi pentru ”piatră” sau ”munte”. Acești munți reprezintă o moștenire de neprețuit, un simbol al naturii sălbatice și al continuității istorice, protejând și inspirând de-a lungul timpului generații întregi.

