17 aug. 2025 | 16:35
de Bianca Dumbrăveanu

Cum au încercat două românce să fure din Lidl. Imaginile femeile prinse în fapt au devenit virale

Cum au încercat două românce să fure din Lidl. Imaginile femeile prinse în fapt au devenit virale

Două românce au devenit virale pe internet după ce au fost surprinse furând produse dintr-un magazin Lidl din Anglia. În imagini se vede cum femeile scot marfa ascunsă în geci și pantaloni, iar clipul a stârnit reacții puternice în rândul utilizatorilor rețelelor de socializare. Paznicii magazinului au observat fapta și au anunțat imediat poliția.

Bunurile furate

Printre produsele pe care femeile încercau să le sustragă se numără absorbante igienice, tablete pentru mașina de spălat vase, capsule de detergent pentru rufe, 12 sticle de deodorant Lynx și șampoane.

Clipul a devenit viral

Clipul a fost vizionat de peste 2,5 milioane de ori pe Instagram și TikTok, fiind însoțit de mesajul:

„Cum fac oamenii, de fapt, asta?”

Internauții nu s-au abținut să-și exprime dezaprobarea.

„Totul se duce înapoi pe rafturi. Vai!”. „Nici măcar nu au rușine”, au comentat aceștia.

Nicușor Dan a mers în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Starețul de la Prislop i-a pregătit o primire specială – ce i-a oferit președintelui
Cătălin Scărlătescu a pierdut primul proces cu Antena 1. Unde a greșit celebrul Chef și ce daune trebuie să plătească. Decizia nu este definitivă
De ce cad merele din pom înainte de a se coace. Află ce trebuie să faci pentru a-ți salva recolta
Furnicile sunt mai bune la munca în echipă decât oamenii, arată un nou studiu
Zelenski nu se duce singur la întâlnirea cu Donald Trump. Ce lideri europeni au acceptat să facă parte din delegația care merge la Washington
Accident grav la Campionatul Național de Rally Cross. O roată desprinsă a lovit doi spectatori, competiția a fost suspendată
TVA la vânzarea unui apartament vechi: când se plătește și ce trebuie să știe proprietarii
8 plante pe care trebuie să le tunzi în august. Așa vei obține flori mai bogate și sănătoase
