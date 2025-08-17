Cum au încercat două românce să fure din Lidl. Imaginile femeile prinse în fapt au devenit virale

Două românce au devenit virale pe internet după ce au fost surprinse furând produse dintr-un magazin Lidl din Anglia. În imagini se vede cum femeile scot marfa ascunsă în geci și pantaloni, iar clipul a stârnit reacții puternice în rândul utilizatorilor rețelelor de socializare. Paznicii magazinului au observat fapta și au anunțat imediat poliția.

Bunurile furate

Printre produsele pe care femeile încercau să le sustragă se numără absorbante igienice, tablete pentru mașina de spălat vase, capsule de detergent pentru rufe, 12 sticle de deodorant Lynx și șampoane.

Clipul a devenit viral

Clipul a fost vizionat de peste 2,5 milioane de ori pe Instagram și TikTok, fiind însoțit de mesajul:

„Cum fac oamenii, de fapt, asta?”

Internauții nu s-au abținut să-și exprime dezaprobarea.