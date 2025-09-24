Cum arată un tren personal de noapte din Uzbekistan. Reacția unui român: „Au uși mai frumoase ca la mine acasă”

Imaginile publicate de un român în mediul online au stârnit un val de uimire în rondul conaționalilor. Oamenii sunt surprinși de condițiile dintr-un tren personal de noapte din Uzbekistan.

Un tren personal de noapte din Uzbekistan i-a impresionat pe români

Un vlogger de călătorie din România a avut parte de o experiență la care nu s-ar fi așteptat. În Uzbekistan, a decis să călătorească dintr-un punct în altul cu trenul. A optat pentru o cursă de noapte, călătorie ce a durat nu mai puțin de 15 ore.

A avut însă o surpriză în momentul în care a urcat în trenul de noapte pentru care plătise în jur de 50 de dolari. Vagonul era mult peste așteptările sale. Geamurile au toate perdele, compartimentele au fiecare câte două paturi, există prize pentru încărcarea dispozitivelor. Detaliul ce a ieșit imediat în evidență: ușile!

„E incredibil ce uși au, frate. Eu n-am mai văzut așa ceva niciodată, sunt mai frumoase decât alea de la mine de acasă”, a spus vloggerul.

Imaginile au stârnit numeroase reacții în secțiune de comentarii:

„Asia e mult înaintea noastră cu f multe lucruri ,noi ne ținem doar cu nasul pe sus dar atât. Iubesc Asia”, „Superb trenul . Biletul nu e scump . Merită încercat”, „pentru cei care nu stiu geografie, sunt 1000 km intre khiva si tashkent. foarte ieftin biletul”, „Ce frumos e să vezi curățenie, civilizație, să dai banii și să ți se pară puțin. Niciodată la noi nu o să fie nici pe jumătate acest lux. Bravo Uzbekistan, sper sa pot ajunge vreodată în vizita”, sunt doar câteva dintre mesaje.

Uzbekistanul, situat în inima Asiei Centrale, este o țară fascinantă, bogată în istorie și cultură. Faimos pentru orașele sale istorice – Samarkand, Bukhara și Khiva – Uzbekistanul a fost un punct-cheie pe celebra Rută a Mătăsii, unind Asia de Est cu Europa. Trecutul său este vizibil în arhitectura impresionantă: moschei, madrașe și minarete decorate cu mozaicuri complexe și culori vii, care reflectă tradițiile și măiestria artizanilor locali.

Pe lângă patrimoniul istoric, țara oferă peisaje spectaculoase, de la deșerturile aride ale Kyzylkum și regiunile montane ale Tien Shan, până la lacurile și râurile care străbat câmpiile fertile. Cultura uzbecă este vibrantă și primitoare, iar bucătăria tradițională – cu plov, samsa sau lagman – este o parte integrantă a ospitalității locale.

Uzbekistanul combină astfel trecutul și prezentul, oferind vizitatorilor o experiență unică, între descoperirea istoriei milenare și explorarea unei țări în plină modernizare.