Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 15:42
de Ioana Bucur

Cum arată un tren personal de noapte din Uzbekistan. Reacția unui român: „Au uși mai frumoase ca la mine acasă”

ACTUALITATE
Cum arată un tren personal de noapte din Uzbekistan. Reacția unui român: „Au uși mai frumoase ca la mine acasă”
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Imaginile publicate de un român în mediul online au stârnit un val de uimire în rondul conaționalilor. Oamenii sunt surprinși de condițiile dintr-un tren personal de noapte din Uzbekistan.

Un tren personal de noapte din Uzbekistan i-a impresionat pe români

Un vlogger de călătorie din România a avut parte de o experiență la care nu s-ar fi așteptat. În Uzbekistan, a decis să călătorească dintr-un punct în altul cu trenul. A optat pentru o cursă de noapte, călătorie ce a durat nu mai puțin de 15 ore.

A avut însă o surpriză în momentul în care a urcat în trenul de noapte pentru care plătise în jur de 50 de dolari. Vagonul era mult peste așteptările sale. Geamurile au toate perdele, compartimentele au fiecare câte două paturi, există prize pentru încărcarea dispozitivelor. Detaliul ce a ieșit imediat în evidență: ușile!

Vezi și:
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Un tren CFR a rămas fără două vagoane în mers, între stații. Pasagerii au fost abandonați pe câmp, în așteptarea locomotivei

„E incredibil ce uși au, frate. Eu n-am mai văzut așa ceva niciodată, sunt mai frumoase decât alea de la mine de acasă”, a spus vloggerul.

Imaginile au stârnit numeroase reacții în secțiune de comentarii:

„Asia e mult înaintea noastră cu f multe lucruri ,noi ne ținem doar cu nasul pe sus dar atât. Iubesc Asia”, „Superb trenul . Biletul nu e scump . Merită încercat”, „pentru cei care nu stiu geografie, sunt 1000 km intre khiva si tashkent. foarte ieftin biletul”, „Ce frumos e să vezi curățenie, civilizație, să dai banii și să ți se pară puțin. Niciodată la noi nu o să fie nici pe jumătate acest lux. Bravo Uzbekistan, sper sa pot ajunge vreodată în vizita”, sunt doar câteva dintre mesaje.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Daily Sugars (@adryan_ra)

Uzbekistanul, situat în inima Asiei Centrale, este o țară fascinantă, bogată în istorie și cultură. Faimos pentru orașele sale istorice – Samarkand, Bukhara și Khiva – Uzbekistanul a fost un punct-cheie pe celebra Rută a Mătăsii, unind Asia de Est cu Europa. Trecutul său este vizibil în arhitectura impresionantă: moschei, madrașe și minarete decorate cu mozaicuri complexe și culori vii, care reflectă tradițiile și măiestria artizanilor locali.

Pe lângă patrimoniul istoric, țara oferă peisaje spectaculoase, de la deșerturile aride ale Kyzylkum și regiunile montane ale Tien Shan, până la lacurile și râurile care străbat câmpiile fertile. Cultura uzbecă este vibrantă și primitoare, iar bucătăria tradițională – cu plov, samsa sau lagman – este o parte integrantă a ospitalității locale.

Uzbekistanul combină astfel trecutul și prezentul, oferind vizitatorilor o experiență unică, între descoperirea istoriei milenare și explorarea unei țări în plină modernizare.

Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Irina Noapteș a ieșit din zona de confort la filmările „Situationship”: „Te costă să fii vulnerabil”. Cum își dă seama, în viața reală, că un bărbat nu e potrivit pentru ea. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ioana State, dezvăluiri din culisele „La bine și la Roast”. Întâlnirea cu Anamaria Prodan, de departe, cel mai provocator moment: „Are niște ieșiri”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Cele trei zodii care încep un sezon al prosperităţii de pe 23 septembrie. Cine sunt norocoşii?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...