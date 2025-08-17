Cum arată și ce meserie a avut soția fostului președinte Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplulu

Nadia Ileana Bogorin, soția fostului președinte Emil Constantinescu, este o prezență extrem de discretă, preferând să rămână departe de lumina reflectoarelor. Chiar și în perioada în care soțul ei a condus România, între 1996 și 2000, aparițiile sale publice au fost rare, însă foarte elegante.

Ce nu știai despre Nadia Ileana Bogorin, soția lui Emil Constantinescu

Emil Constantinescu și Nadia Ileana Bogorin formează un cuplu solid de peste șase decenii. Fostul președinte (86 de ani) și partenera sa de viață (85 de ani) s-au cunoscut în timpul studenției, la Facultatea de Drept din București, iar în 1963 și-au unit destinele. Căsnicia lor a fost binecuvântată cu doi copii: Dragoș și Norina.

Fiica lor, Norina Constantinescu, este căsătorită cu medicul Cristi Boru și a fondat o companie de consultanță pentru străinii care doresc să deschidă afaceri în România. La rândul său, Dragoș Constantinescu este directorul unei firme românești din domeniul energiei solare, ambii copii alegând să își construiască viețile și carierele în țară.

Jurist de profesie

Un detaliu mai puțin cunoscut despre fosta Primă Doamnă este faptul că a fost jurist de profesie, dedicându-se unei cariere serioase și respectate, dincolo de rolul public al soțului său.

De asemenea, familia Constantinescu a păstrat o legătură strânsă cu Casa Regală a României. În februarie 2018, Emil Constantinescu și soția sa au fost primiți la prânz la Palatul Elisabeta de Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, un gest care a confirmat apropierea lor de Regele Mihai și de întreaga familie regală.

Chiar dacă nu a căutat niciodată notorietatea, Nadia Ileana Bogorin rămâne o apariție plăcută, remarcată de cei din jur pentru eleganță, discreție și rafinament.