Cum arată noul Formular 112? Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, modificată

Formularul 112, documentul fiscal prin care angajatorii declară contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența persoanelor asigurate, a suferit din nou modificări. Ordinul care aprobă noul model a fost publicat în Monitorul Oficial, ca urmare a aplicării primului pachet fiscal al Guvernului Bolojan. Prevederile intră în vigoare începând cu declararea veniturilor aferente lunii august 2025.

Ordinul comun și cadrul legal

Modificările vin printr-un Ordin comun al președintelui ANAF, al Casei Naționale de Pensii Publice, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Actul reglementează modelul, conținutul, modul de depunere și gestionare a Formularului 112.

Aceste ajustări au fost necesare pentru a integra schimbările introduse de Legea 141/2025 privind concediile medicale, dar și pentru a reflecta noile reguli de reținere și declarare a contribuțiilor de sănătate în anumite situații.

Ce modificări aduce noul Formular 112

Conform Ordinului:

Se includ în secțiunile C.2 și E.2 din „Anexa angajator” informații legate de indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, reglementate prin OUG 158/2005.

Instrucțiunile de completare sunt modificate în consecință.

Un exemplu explicit este la Rândul 1.4, unde se precizează:

”incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii (cod indemnizație 01-Boală obişnuită) prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de peste 15 zile de incapacitate temporară de muncă – se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii (cod indemnizație 01-Boală obişnuită) eliberate pentru o perioadă de peste 15 zile de incapacitate temporară de muncă.”

De la 1 august 2025, regulile de calcul pentru concediile medicale obișnuite (cod indemnizație 01) sunt:

55% din baza de calcul pentru certificate de până la 7 zile;

din baza de calcul pentru certificate de până la 7 zile; 65% pentru certificate între 8 și 14 zile;

pentru certificate între 8 și 14 zile; 75% pentru certificate de cel puțin 15 zile (deși în proiectul de ordin apare formularea ”peste 15 zile”).

Pentru bolile cardiovasculare, cuantumul brut lunar al indemnizației rămâne la 75% din baza de calcul. Totodată, pentru concediile medicale inițiate înainte de 1 august 2025, rămân aplicabile regulile în vigoare la data emiterii primului certificat.

Alte aspecte privind contribuțiile declarate

Ordinul vizează și modul de declarare a contribuțiilor de sănătate (CASS) în situații speciale:

pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 lei ,

, pentru indemnizațiile de șomaj ,

, pentru indemnizațiile pentru mame.

În aceste cazuri, instituțiile plătitoare au obligația să depună Formularul 112 și să rețină contribuția de sănătate direct la sursă. Astfel, noua formă a declarației aduce clarificări importante pentru angajatori și instituțiile publice, cu aplicare imediată începând din august 2025.

Iată Ordinul comun al ANAF, CNPP, CNAS si ANOFM!