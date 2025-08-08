Cum arată noile radare din Bulgaria. Șoferii vitezomani vor primi amenda acasă

Imagini cu noile radare din Bulgaria au început să circule pe rețelele sociale, atrăgând atenția turiștilor români care aleg să-și petreacă vacanțele la sud de Dunăre. Dispozitivele sunt plasate pe marginea drumurilor, sunt greu de observat și au scopul de a sancționa automat șoferii care încalcă limitele de viteză.

Limite de viteză și sancțiuni usturătoare

Dacă plănuiești să călătorești cu mașina în Bulgaria sau să închiriezi una, e bine să știi că orice abatere de la lege poate fi surprinsă de aceste radare moderne, iar amenda îți va fi trimisă direct acasă.

Așadar, condu cu prudență, mai ales dacă nu cunoști toate regulile locale de circulație. În Bulgaria se circulă pe partea dreaptă, la fel ca în România. Totuși, limitele de viteză diferă ușor și sunt strict monitorizate:

50 km/h în orașe

90 km/h în afara orașelor

120 km/h pe autostrăzi

140 km/h pe drumuri expres

Orice depășire a acestor limite se pedepsește cu amendă, iar în unele cazuri și cu suspendarea permisului:

+10 km/h: 10 euro

+21-30 km/h: 51 euro

+41-50 km/h: 307 euro

Peste 50 km/h: 357 euro + suspendarea permisului 3 luni

În afara orașelor, amenzile sunt ușor mai mici, dar depășirile peste 50 km/h se sancționează la fel de dur.

Ce trebuie să știi înainte să te urci la volan

Conducerea în Bulgaria poate fi stresantă, mai ales pentru turiști:

Drumurile pot fi în stare proastă în unele zone, iar marcajele rutiere sunt adesea slabe sau lipsesc.

pot fi în stare proastă în unele zone, iar marcajele rutiere sunt adesea slabe sau lipsesc. Șoferii locali pot fi agresivi și imprevizibili. Cedează-le trecerea și evită conflictele în trafic.

pot fi agresivi și imprevizibili. Cedează-le trecerea și evită conflictele în trafic. Camerele radar nu sunt mereu semnalizate prin panouri, așa că respectarea vitezei este esențială peste tot.

nu sunt mereu semnalizate prin panouri, așa că respectarea vitezei este esențială peste tot. Semnele rutiere sunt în bulgară și chirilică. În zonele rurale, pot lipsi indicațiile în latină.

Alte reguli importante pentru turiști

Vigneta este obligatorie pe majoritatea drumurilor. Mașinile închiriate au, de obicei, vignetă electronică, dar verifică înainte pe bgtoll.bg.

pe majoritatea drumurilor. Mașinile închiriate au, de obicei, vignetă electronică, dar verifică înainte pe bgtoll.bg. Centura de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii. Amenda: 25 euro

este obligatorie pentru toți pasagerii. Amenda: Folosirea farurilor în timpul zilei este obligatorie.

în timpul zilei este obligatorie. Telefonul la volan este permis doar cu sistem hands-free. Amenda: 25 euro

este permis doar cu sistem hands-free. Amenda: Alcoolul la volan se pedepsește aspru. Peste 0.5‰: minim 256 euro și suspendarea permisului.

Fie că mergi spre litoralul bulgăresc sau explorezi orașele istorice, condu cu atenție. Noile radare nu iartă nicio greșeală, iar amenzile nu vor întârzia să ajungă la tine acasă. Prudenta în trafic îți poate salva vacanța – și bugetul.