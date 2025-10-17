Cum arată Maria Magdalena, de fapt, conform oamenilor de știință. Nu are nicio legătură cu actrița aleasă de Mel Gibson pentru continuare la Patimile lui Hristos

De-a lungul secolelor, imaginea Mariei Magdalena a fost reinterpretată în nenumărate moduri, de la icoanele bizantine până la superproducțiile de la Hollywood. Totuși, cea mai recentă analiză realizată de cercetători britanici și francezi arată că imaginea pe care o avem despre discipola lui Iisus este departe de realitate. În timp ce Mel Gibson a decis să o distribuie pe actrița cubaneză Mariela Garriga în continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, oamenii de știință spun că adevărata Maria Magdalena arăta complet diferit.

Potrivit specialiștilor în arheologie biblică și studii religioase, inclusiv dr. Meredith Warren de la Universitatea Sheffield și prof. Joan Taylor de la King’s College Londra, Magdalena era o femeie tipică pentru regiunea Galileii din secolul I. Asta înseamnă o înfățișare mediteraneană autentică, cu piele măslinie, păr negru și trăsături mai robuste decât cele prezentate în filmele hollywoodiene.

Cum o descriu experții pe Maria Magdalena

Dr. Meredith Warren explică faptul că Maria provenea din Magdala, un mic oraș pescăresc situat pe țărmul Mării Galileii, ceea ce îi oferă un context clar din punct de vedere etnic și geografic. „Nu avem nicio dovadă directă despre trăsăturile sale, dar putem spune că semăna cu femeile din zona respectivă, cu o înălțime redusă și piele de nuanță brun-oliv”, subliniază cercetătoarea.

Potrivit datelor istorice, înălțimea medie a unei femei în acea perioadă era de aproximativ 1,47 metri. Cu alte cuvinte, Maria Magdalena ar fi fost o femeie micuță de statură, cu părul închis la culoare, împletit în coc sau acoperit cu un văl. Nimic nu o apropia de imaginea sofisticată a Monicăi Bellucci, care a interpretat-o în filmul original din 2004, și nici de silueta înaltă și elegantă a noii actrițe, Mariela Garriga, care măsoară 1,72 metri.

Profesorul Joan Taylor completează că Magdalena ar fi fost o femeie modestă, îmbrăcată în haine simple, realizate din lână sau in, cu dungi verticale care indicau statutul social. Ca femeie evreică, ar fi purtat mereu un acoperământ pe cap și sandale din piele groasă, așa cum era obiceiul în comunitățile din Galileea.

De ce imaginea Hollywoodului e complet greșită

Mitul Mariei Magdalena ca femeie tânără și seducătoare s-a născut abia în secolul al VI-lea, când Papa Grigore cel Mare a asociat-o eronat cu „femeia păcătoasă” din Evanghelii. În realitate, Biblia o descrie drept o susținătoare fidelă a lui Iisus, care a contribuit financiar la misiunea sa, semn că era probabil o văduvă înstărită și independentă.

Această perspectivă schimbă radical modul în care ar trebui privit personajul. O femeie matură, respectată și curajoasă, nu o figură tânără și senzuală. „Este mult mai probabil ca Maria Magdalena să fi fost o femeie mai în vârstă, poate în jur de 50-60 de ani, decât o tânără de 30”, susține dr. Warren. De altfel, chiar și Monica Bellucci, acum în vârstă de 61 de ani, ar fi o alegere mai realistă pentru rol decât noua actriță distribuită de Mel Gibson.

Reconstrucția facială realizată în 2017 de cercetători de la Universitatea din Versailles, bazată pe relicve atribuite Mariei Magdalena, a conturat chipul unei femei cu nas ascuțit, obraji proeminenți și o expresie calmă, îmbătrânită de soare. Aceste trăsături, combinate cu îmbrăcămintea viu colorată și modestă, ar fi oferit o imagine departe de glamourul cinematografic.

În concluzie, adevărata Maria Magdalena a fost, cel mai probabil, o femeie obișnuită a timpului său, marcată de credință și curaj, nu de vanitate sau frumusețe idealizată. O imagine mai aproape de realitate și, paradoxal, mai impresionantă decât orice versiune artistică modernă.