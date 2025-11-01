Cum arată complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar. Cât costă o noapte de cazare în resortul fostului primar

Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, și-a construit propriul colț de paradis în Madagascar, în perioada în care a stat acolo. Mazăre a investit într-un resort înconjurat de palmieri, nisip fin și Oceanul Indian.

Resort de lux în Madagascar

După eliberarea din penitenciarul Jilava, în data de 27 mai 2024, fostul edil s-a mutat definitiv în Madagascar, alături de soția sa, Roxana Mihalache, și fiul lor. Acolo, a ridicat un complex turistic impresionant, care atrage tot mai mulți vizitatori curioși să vadă locul unde s-a reinventat unul dintre cei mai controversați politicieni ai României.

Resortul se numește Mantasali Resort și, potrivit imaginilor publicate de un influencer român, oferă o experiență luxoasă într-un cadru natural spectaculos.

„Sunt 16 bungalouri, locul se numește Mantasali Resort. (…) Ai acolo frumos Oceanul Indian. Și aici pe stânga se află camera. Costă undeva la 170 de euro pe seară, ceva de genul. (…) Avem așa, un pat enorm, foarte comod. Am petrecut aici trei zile. Aceasta este baia, extrem de curată, apă caldă, tot ceea ce îți trebuie. Piesa de rezistență, din punctul meu de vedere, este faptul că ai internet Starlink”, a povestit travel vloggerul Cătălin Stănciulescu, care s-a cazat în resort.

El a subliniat că nu este vorba despre o colaborare plătită: „Nu e colaborare, nu e absolut nimic. Mi-am plătit, vă prezint exact așa cum sunt lucrurile și exact așa cum le simt eu. Aștept părerile voastre”. În doar trei zile de la publicare, clipul său a strâns peste un milion de vizualizări și sute de comentarii, semn că interesul pentru viața lui Mazăre rămâne ridicat.

Reacții acide în mediul online

Comentariile nu au întârziat să apară, unele ironice, altele acide: „Pentru constănțeni ar trebui să fie gratuit… Sunt investitori”, a scris un utilizator. Altul a punctat: „A furat, dar a și făcut (pentru el)”, iar cineva a adăugat: „Nu este al lui Mazăre, este al tuturor cetățenilor români. El doar a furat.”

Potrivit Spynews.ro, resortul ar fi fost construit de firma actualului iubit al cântăreței Anca Țurcașiu, însă deocamdată aceste informații nu au fost confirmate oficial.

Radu Mazăre a fost trimis în judecată pe 10 decembrie 2015, sub acuzațiile de luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese. Doi ani mai târziu, în ciuda controlului judiciar, a fugit în Madagascar, unde a cerut azil politic. În 2019, a fost expulzat și adus în România pentru a-și ispăși pedeapsa. Condamnat la nouă ani de închisoare, Mazăre a fost găsit vinovat pentru fapte de corupție în mai multe dosare, printre care cel al retrocedărilor ilegale de terenuri și cel al firmei Polaris.

Astăzi, la un an și jumătate de când și-a recăpătat libertatea, fostul primar trăiește departe de tumultul politicii românești, într-un decor exotic care pare desprins dintr-un vis. Iar pentru cei care vor să experimenteze o parte din această lume, o noapte în resortul lui Radu Mazăre costă aproximativ 170 de euro, cu vedere directă la Oceanul Indian.