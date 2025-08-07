Cum arăta cea mai luxoasă destinaţie de pe litoralul românesc în anii ’60? Hotelul Rex a ajuns o ruină: „Un simbol al eleganței, rafinamentului și modernității”

Cândva bijuteria litoralului românesc și locul preferat al elitelor, Hotelul Rex din Mamaia a fost un simbol al eleganței și rafinamentului. Astăzi, clădirea aflată pe malul Mării Negre stă abandonată, în ciuda istoriei impresionante care a început încă din perioada interbelică.

Strălucirea de altădată: de la Rege la Riviera românească

Construit între 1935 și 1938 la inițiativa Regelui Carol al II-lea, Hotelul Rex a fost, încă de la inaugurare, o destinație exclusivistă. Proiectul arhitectului George Matei Cantacuzino a fost realizat în stil Art Deco, cu elemente moderniste care au atras imediat atenția.

Cu camere orientate spre mare, o terasă unde se organizau baluri și recepții și o fațadă impunătoare, hotelul devenise rapid centrul de atracție al stațiunii Mamaia. În anii ’50 și ’60, chiar și după ce Armata Roșie stabilise cartierul general aici (între 1944 și 1958), clădirea rămânea emblematică.

După plecarea sovieticilor, numele i-a fost schimbat în Hotel Internațional, păstrându-și totuși prestigiul. Era un loc în care se adunau politicieni, actori, oameni de afaceri și artiști.

”Un simbol al eleganței, rafinamentului și modernității”, așa era descris Rex în epoca sa de glorie.

Declinul: schimbări de proprietari, degradare și faliment

În 1990, hotelul a fost cumpărat de omul de afaceri Viorel Păunescu, iar în 2006 a fost vândut lui Dan Adamescu pentru 10 milioane de euro. Rex a funcționat până în 2011, când un incendiu provocat de un scurtcircuit a dus la închiderea sa definitivă.

De atunci, clădirea a rămas în paragină. Carmen Palade, fosta soție a lui Adamescu, a preluat proprietatea și a încercat să o vândă. Gigi Becali a oferit 10 milioane de euro în 2018, dar nu s-a ajuns la un acord. În 2022, un dezvoltator imobiliar a propus 13,3 milioane de euro, însă în 2024 contractul a fost rupt, deși deja plătise 1,75 milioane euro.

Ministerul Culturii a anunțat că nu dorește să achiziționeze clădirea, iar primarul Constanței a precizat că municipalitatea nu are fonduri pentru restaurare.

”Negociez, dar dacă negociezi nu înseamnă că ai cumpărat. Nu l-am cumpărat și nu vreau să vorbesc”, spunea Becali în 2018, pentru Profit.ro.

Ce a mai rămas din perla litoralului

În vara lui 2024, paparazzi WOWbiz.ro au surprins imagini dezolante cu Hotelul Rex. Clădirea pare abandonată, cu materiale de construcție uitate pe plajă și spații degradate.

Totuși, fațada s-a menținut în mod surprinzător, iar unele ferestre și balcoane sunt intacte. Piscina și restaurantul, cândva inima vieții mondene, sunt astăzi pustii și în ruină. O clădire cândva simbol național a ajuns, în prezent, doar o amintire a unei epoci dispărute.

