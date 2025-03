Cum arată casa Nadiei Comăneci de la Oneşti? Legenda gimnasticii nu s-a sfiit să treacă la măturat. Foto

Deși trăiește de ani buni în America, unde și-a construit o viață prosperă, Nadia Comăneci nu a uitat niciodată de unde a plecat. Recent, celebra gimnastă a revenit în România pentru a-și vizita mama, așa cum face de mai multe ori pe an. O înregistrare postată pe Instagram a surprins-o pe „Zeița de la Montreal” într-un cadru intim, în curtea casei părintești din Onești, demonstrând că, dincolo de statutul de legendă a sportului, este un om simplu, cu obiceiuri obișnuite.

Nadia a venit în România imediat după Ziua Femeii pentru a petrece timp cu mama sa, Ștefania. Fratele său a filmat câteva momente inedite, iar imaginile au fost împărtășite cu fanii pe rețelele sociale. Fără pretenții, îmbrăcată lejer, fosta gimnastă a fost surprinsă ajutând la treburile gospodărești: a pregătit o salată de castraveți și a măturat frunzele din curte. Aceste gesturi simple demonstrează că, în ciuda succesului mondial, Nadia rămâne aceeași persoană modestă.

Filmările nu au surprins interiorul locuinței, dar curtea oferă indicii despre casa în care a copilărit campioana. Clădirea nu este nouă, iar zidurile poartă urmele trecerii timpului. În curtea casei, se poate observa o bucătărie improvizată afară, cu o masă mare, acoperită cu o mușama specifică gospodăriilor tradiționale. Atmosfera generală este una tipică unei gospodării românești, departe de luxul din America, dar plină de căldură și amintiri.

În imagini apare și mama Nadiei, Ștefania, care se menține într-o formă excelentă. Deși fiica sa i-a spus să nu se agite pentru vizită, aceasta nu a putut rezista tentației de a-i pregăti o masă copioasă.

Pe lângă momentele de familie, Nadia a povestit că și-a adus contribuția la treburile gospodărești, așa cum face și acasă, în Statele Unite.

„Am pregătit salata, am dat cu mătura în curte, până la urmă, lucruri normale, pe care le fac şi acasă, în America. Doar că nu am surprins vreodată astfel de momente, pentru că sunt lucruri normale care se întâmplă într-o familie. De astă dată, însă, m-a filmat fratele meu şi mi s-a părut amuzant cum au ieșit imaginile video, motiv pentru care am decis să vi le ofer”, a adăugat fosta gimnastă.