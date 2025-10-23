Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 10:48
de Ioana Bucur

Cum arată apartamentele în care au fost mutaţi locatarii blocului din Rahova. „Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș"

Cum arată apartamentele în care au fost mutaţi locatarii blocului din Rahova.
foto: Facebook/ Stelian Bujduveanu

Autoritățile au anunțat că primele patru familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat deja în apartamente destinate cazării pe termen mediu și lung. Locuințele sunt complet mobilate și utilate, fiind amplasate în zone sigure și bine conectate ale Capitalei.

Locatarii blocului din Rahova au ajuns în apartamentele puse la dispoziție de stat

S-a precizat că, prin sprijinul Asociației Habitat for Humanity România, aceste familii — considerate printre cele mai grav afectate, unele având membri răniți sau spitalizați — au primit un adăpost sigur și decent, unde își pot începe procesul de reconstrucție a vieții.

De asemenea, s-a menționat că au fost demarate procedurile pentru identificarea și închirierea locuințelor destinate celorlalte familii rămase fără adăpost. În același timp, Asociația Părinți Salvatori a anunțat că pune la dispoziția persoanelor afectate trei apartamente pentru cazare pe termen mediu și lung.

Alte 111 persoane sunt cazate în patru unități hoteliere, iar 384 de persoane au beneficiat până acum de consiliere și sprijin personalizat,
Administrația Străzilor București a intervenit prompt și a ridicat toate mașinile afectate — aproximativ 15 autoturisme.

Mulțumim tuturor organizațiilor nonguvernamentale și voluntarilor care, încă de vineri, și-au dedicat timpul și energia pentru a fi alături de comunitate”, a scris Stelian Bujduveanu, pe pagina sa de Facebook.

Conform datelor comunicate, alte 111 persoane sunt cazate în patru unități hoteliere, iar 384 de persoane au beneficiat până în prezent de consiliere și sprijin personalizat. Totodată, Administrația Străzilor București a intervenit prompt, ridicând toate mașinile afectate de deflagrație — aproximativ 15 autoturisme.

Reprezentanții instituțiilor implicate au transmis mulțumiri organizațiilor nonguvernamentale și voluntarilor care, încă de vineri, s-au mobilizat pentru a sprijini comunitatea și victimele exploziei.

Cei care doresc să contribuie la sprijinirea persoanelor afectate pot face donații în contul deschis de Fundația World Vision România, cu mențiunea „Fond de urgență explozie Rahova”.

Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș, ci o comunitate unită și solidară, care are grijă de oamenii săi”, transmis primarul interimar.

Responsabilii au subliniat că această mobilizare demonstrează faptul că Bucureștiul nu este doar un oraș, ci o comunitate unită și solidară, care are grijă de oamenii săi.

