Cum ar putea browserele cu inteligență artificială să schimbe modul în care navigăm pe internet

Timp de zeci de ani, experiența de navigare online a rămas în mare parte neschimbată: deschizi un browser, tastezi adresa unui site și accesezi conținutul dorit. În 2025 însă, apariția unor noi aplicații alimentate de inteligență artificială ar putea transforma radical acest proces. Un exemplu este Dia, un browser dezvoltat de start-up-ul The Browser Company of New York, care integrează un chatbot AI direct în fereastra de navigare, permițând utilizatorilor să primească răspunsuri, rezumate și sugestii fără a părăsi pagina vizitată.

Testat recent în regim limitat pe Mac, Dia promite să facă internetul mai interactiv și mai eficient, aducând funcționalități pe care browserele clasice nu le-au oferit niciodată.

Ce face diferit un browser cu AI integrat

La prima vedere, Dia arată și funcționează ca orice alt browser modern. Diferența apare când activezi fereastra paralelă a chatbotului (prin comanda rapidă command+E). Aici poți pune întrebări direct legate de pagina pe care o vizualizezi, fie că este vorba despre un articol, un videoclip sau un document online.

Spre exemplu, dacă urmărești un videoclip de 20 de minute pe YouTube, Dia îți poate genera instantaneu un rezumat cu punctele-cheie, fără să fie nevoie să vezi clipul integral. Dacă citești o știre despre inundații în Texas, browserul îți poate afișa context istoric și articole conexe. Iar dacă lucrezi într-un document Google Docs, poți cere feedback rapid pe formularea unui paragraf, fără să deschizi o altă aplicație.

Avantajul major este că nu mai trebuie să copiezi manual conținutul într-un chatbot separat, cum se întâmplă cu servicii precum ChatGPT, Gemini sau Claude. Dia a fost gândit pentru a menține fluxul de lucru, oferind răspunsuri în timp real, în același spațiu în care navighezi.

Cum funcționează și ce provocări există

Dia folosește mai multe modele de inteligență artificială, printre care cele dezvoltate de OpenAI, Anthropic și Google. Alegerea modelului se face automat, în funcție de tipul întrebării. De exemplu, pentru întrebări tehnice de programare, browserul poate apela la modelul Claude Sonnet, specializat în cod, iar pentru sarcini de redactare poate folosi modelul ChatGPT.

Această integrare face AI-ul mai accesibil publicului larg, pentru că utilizatorii nu trebuie să știe ce motor stă în spatele răspunsului. Totuși, ca orice instrument de acest tip, Dia nu este infailibil. Pot apărea erori de fapt sau „halucinații” – răspunsuri inventate care par credibile. În testele realizate, browserul a greșit ocazional, de exemplu negând existența unei oferte pe un site chiar în timp ce aceasta era afișată pe pagină.

În privința confidențialității, compania susține că partajează cu furnizorii de modele AI doar informațiile strict necesare pentru a răspunde la solicitări, iar aceștia au obligația contractuală de a șterge datele. Totuși, experții recomandă să nu folosești astfel de funcții pentru conținut sensibil, precum date medicale sau documente cu informații confidențiale.

Deocamdată, Dia este gratuit, însă costurile mari ale modelelor AI înseamnă că, pe termen lung, utilizatorii vor plăti în funcție de frecvența utilizării. Abonamentele ar putea varia de la 5 dolari pe lună pentru un consum ocazional, până la câteva sute pentru folosire intensivă.

Tendința nu este singulară. Alte companii, precum Perplexity, pregătesc browsere AI proprii, iar presa internațională a relatat că OpenAI ar putea lansa un browser în acest an. Google și Apple au început deja să adauge funcții AI în Chrome și Safari, precum rezumate automate sau corectură de text.

Chiar dacă doar 3% dintre utilizatorii zilnici de AI plătesc în prezent pentru astfel de servicii, adoptarea unor browsere integrate cu AI ar putea crește acest procent, mai ales dacă aceste instrumente devin o parte firească a modului în care lucrăm și căutăm informații.

În concluzie, dacă browserele tradiționale au fost până acum simple ferestre către internet, generația emergentă de browsere AI promite să le transforme în parteneri activi de lucru, capabili să filtreze, să rezume și să explice informații pe loc. Iar pentru utilizatorii dispuși să accepte un compromis între confidențialitate și eficiență, Dia și competitoarele sale ar putea marca începutul unei noi ere în navigarea web.