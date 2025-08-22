Cum ar fi murit tânărul din Cluj-Napoca în Thassos? Soţia nu crede că bărbatul s-a înecat: „A durat un minut, apă mică”

Ultima ora
O vacanță mult așteptată s-a transformat într-o dramă de neimaginat pentru doi tineri căsătoriți recent din Cluj-Napoca. La doar câteva săptămâni după ce și-au unit destinele, aceștia au plecat într-o escapadă în insula grecească Thassos, loc preferat de mulți români pentru frumusețea plajelor și atmosfera liniștită. Însă ceea ce trebuia să fie prima lor experiență în calitate de soț și soție s-a sfârșit în lacrimi și durere.

Primele momente ale tragediei

Florin, în vârstă de doar 29 de ani, și-a pierdut viața în mod neașteptat, chiar sub privirile îngrozite ale partenerei sale, Eliza. Moartea sa ridică încă multe semne de întrebare, mai ales că soția nu crede că tragedia ar fi fost cauzată de înec.

Potrivit Elizei, totul s-a petrecut într-o clipă. Pe 18 august 2025, în timp ce se afla în apă, la mică adâncime, Florin a început să se simtă rău.

„Florin, soțul meu a încetat din viață ieri (n.r.18.08.2025), în Grecia. Momentan, nu știm cauza. Era în apă mică până la brâu și a durat un minut până să îl vadă Dani, prietenul nostru cu care am fost acolo, că nu e ok. Era cu fața în jos în apă, dar repet, în apă mică. Și l-a întors pe spate, avea spume la gură”, a relatat soția îndurerată.

Tânărul a reușit să iasă singur din mare, pe picioarele sale. Odată ajuns pe nisip, părea conștient, dar starea sa s-a deteriorat rapid. Prietenul lor, Dani, l-a întrebat dacă are nevoie de ajutor medical, iar Florin a dat din cap că da. A fost ultimul moment în care a mai dat un semn de conștiență.

Încercările de salvare au fost zadarnice

La scurt timp, echipajele medicale au ajuns pe plajă și au încercat să îl resusciteze. Din păcate, toate eforturile au fost în zadar.

„Eu nu cred că s-a înecat. Refuz să cred acum asta. A venit și salvarea. Nu i-au putut face nimic”, a mai scris Eliza pe Facebook, mărturisind durerea copleșitoare prin care trece.

Autoritățile din Grecia au deschis o anchetă oficială pentru a determina cu exactitate cauza morții. Până la finalizarea investigației, rămân multe necunoscute legate de ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în acele momente.

O poveste de dragoste curmată brusc

Florin și Eliza s-au cunoscut în perioada facultății și, în scurt timp, au devenit de nedespărțit. După ani de relație, și-au unit destinele pe 27 iunie 2025, marcând începutul unei noi etape din viața lor.

Pentru cei doi, vacanța din Thassos era prima lor experiență ca soț și soție, o ocazie prin care voiau să sărbătorească dragostea și începutul unei vieți comune. Din păcate, bucuria s-a transformat într-un coșmar pe care Eliza nu îl va uita niciodată.

Pierderea lui Florin lasă în urmă o soție devastată și întrebări dureroase, în timp ce familia și prietenii încearcă să găsească puterea de a face față unei tragedii atât de neașteptate.

