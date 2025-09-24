Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 17:44
de Ioana Bucur

Cum ambalezi în cutie pizza rămasă pentru a ocupa mai puţin spaţiu în frigider? Trucul e salvator
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Dacă ai rămas cu pizza și frigiderul tău abia mai are loc, există un truc simplu care te ajută să economisești spațiu și să păstrezi feliile proaspete pentru mai mult timp. Secretul constă în modul ingenios de a ambala pizza rămasă în cutia originală.

Cum poți transforma cutia de pizza

Tot ce trebuie să faci este să îndoi cutia de pizza astfel încât să obții o formă mai mică, potrivită pentru cantitatea de feliuțe rămase. Practic, pliezi cutia în interior, creând un spațiu mai compact în care poți așeza feliile unele peste altele fără să se lipească sau să se deterioreze. În acest fel, nu doar că economisești loc în frigider, dar eviți și folosirea excesivă a folielor alimentare sau a recipientelor suplimentare.

Trucul este eficient indiferent de mărimea pizza-ului sau de câte felii mai ai. Este important doar să manipulezi cutia cu grijă, pentru a nu rupe cartonul, și să te asiguri că feliile sunt acoperite cu hârtie de copt sau folie subțire, pentru a preveni lipirea lor.

Avantajul acestei metode este că păstrează pizza aproape de forma inițială și nu compromite textura sau gustul feliilor. Mai mult, plierea cutiei te ajută să organizezi frigiderul mai eficient, lăsând loc și pentru alte alimente.

Pe lângă economisirea spațiului, acest truc poate fi extrem de util și când trebuie să transporti pizza rămasă pentru prieteni sau familie, deoarece o cutie mai mică este mai ușor de manevrat și de depozitat în mașină sau în geantă frigorifică.

În concluzie, data viitoare când nu termini întreaga pizza, nu te grăbi să arunci cutia sau să bagi feliile într-un recipient voluminos. Îndoaie cutia, pune feliile rămase unele peste altele și vei economisi spațiu prețios, păstrând în același timp gustul și prospețimea pizzei.

