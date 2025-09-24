Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 12:45
de Iulia Kelt

Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar

AUTO
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
Gropile din asfalt ar putea să nu te mai ia prin surprindere / Foto: WWL-TV

Una dintre cele mai mari provocări pentru șoferi rămâne calitatea drumurilor. De la gropi și denivelări până la crăpături care pot afecta confortul și chiar siguranța călătoriei, aceste probleme sunt întâlnite frecvent.

Google ar putea veni însă cu o soluție tehnologică inovatoare: integrarea informațiilor despre starea carosabilului direct în Google Maps, pe baza unui nou sistem brevetat, scrie AutoEvolution.

Cum ar funcționa tehnologia de detectare a gropilor

Compania americană a depus recent un brevet intitulat „sisteme și metode pentru monitorizarea și raportarea calității drumurilor”.

Vezi și:
Google Maps introduce alerte vizuale pe ecranul de blocare pentru navigare mai simplă. Cum funcționează și-ți face viața mai ușoară
Actualizarea Waze care te face să uiți de Google Maps. Funcțiile noi primite de aplicația de navigație

Documentul descrie o metodă prin care vehiculele dotate cu senzori și camere pot colecta date despre suprafața drumului, iar aceste informații sunt trimise către servere pentru analiză.

Practic, automobilul devine un colector mobil de date: senzorii montați pe suspensie pot detecta vibrațiile verticale produse atunci când roata trece peste o groapă sau o denivelare.

Informațiile sunt prelucrate de un modul electronic de bord și apoi transmise către serverele Google. Pe baza acestor date, se generează un scor de calitate a drumului, care poate fi folosit ulterior în aplicațiile de navigație.

Spre deosebire de Waze, care se bazează pe raportările manuale ale utilizatorilor, sistemul Google ar funcționa complet automatizat, eliminând nevoia de intervenție umană.

În acest fel, aplicația ar putea avertiza șoferii în timp real asupra zonelor cu probleme sau chiar ar putea crea trasee alternative pentru a evita sectoarele deteriorate.

Posibile utilizări: de la rute mai sigure la mașini autonome

Odată implementată, această tehnologie ar putea aduce beneficii semnificative nu doar pentru șoferi, ci și pentru alte tipuri de transport.

Google menționează, de altfel, că informațiile despre calitatea drumului ar putea fi utilizate și pentru rutele destinate bicicliștilor, unde gropile și denivelările sunt și mai problematice.

În plus, datele colectate ar putea fi integrate în dezvoltarea mașinilor autonome, care au nevoie de informații cât mai precise despre condițiile de trafic și infrastructură pentru a funcționa în siguranță.

Totuși, este important de subliniat că sistemul se află deocamdată doar în faza de brevet, fără garanția că va fi implementat curând în Google Maps. În trecut, numeroase idei brevetate de marile companii nu au ajuns niciodată la stadiul de produs comercial.

Până atunci, utilizatorii pot apela la Waze pentru avertizări despre gropi, denivelări sau limitatoare de viteză, însă aplicația nu permite generarea de trasee care să ocolească drumurile deteriorate. Cu toate acestea, raportările existente pot ajuta șoferii să conducă mai prudent și să reducă riscul de avarii.

Dacă va fi dezvoltat, noul sistem Google ar putea transforma radical modul în care sunt planificate traseele, aducând un plus de siguranță și confort pentru milioane de șoferi din întreaga lume.

Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână
Recomandări
Cum arată și ce știe să facă noua electrică Porsche Cayenne: Inteligența artificială, parte din ecuație, când apare pe piață
Cum arată și ce știe să facă noua electrică Porsche Cayenne: Inteligența artificială, parte din ecuație, când apare pe piață
Un aliment nelipsit din bucătăria românilor riscă să scumpească semnificativ în această toamnă. Producția a scăzut cu 70%
Un aliment nelipsit din bucătăria românilor riscă să scumpească semnificativ în această toamnă. Producția a scăzut cu 70%
Construcții ilegale pe teren agricol: cât plătești dacă ridici o casă fără avize
Construcții ilegale pe teren agricol: cât plătești dacă ridici o casă fără avize
Imagini cu hala mistuită de flăcări în Sectorul 2: structura metalică s-a topit, totul s-a făcut scrum
Imagini cu hala mistuită de flăcări în Sectorul 2: structura metalică s-a topit, totul s-a făcut scrum
Conectivitate bluetooth cu probleme: căști, mașină și accesorii care nu fac pair pe iPhone
Conectivitate bluetooth cu probleme: căști, mașină și accesorii care nu fac pair pe iPhone
Cine ar putea prelua funcția de premier în cazul în care Ilie Bolojan pleacă din Guvern. Numele favorit
Cine ar putea prelua funcția de premier în cazul în care Ilie Bolojan pleacă din Guvern. Numele favorit
Obiceiul greșit care face ca hainele albe să devină gri. Nu are legătură cu rufele negre sau cu detergentul
Obiceiul greșit care face ca hainele albe să devină gri. Nu are legătură cu rufele negre sau cu detergentul
CCR amână decizia pe pensiile magistraților și pachetul fiscal. O singură reformă a fost validată
CCR amână decizia pe pensiile magistraților și pachetul fiscal. O singură reformă a fost validată
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele trei zodii care încep un sezon al prosperităţii de pe 23 septembrie. Cine sunt norocoşii?
Playtech Știri
De ce toată lumea a început să pună o crenguţă de rozmarin în maşina de spălat? Trucul viral al toamnei
Playtech Știri
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...