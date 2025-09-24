Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar

Una dintre cele mai mari provocări pentru șoferi rămâne calitatea drumurilor. De la gropi și denivelări până la crăpături care pot afecta confortul și chiar siguranța călătoriei, aceste probleme sunt întâlnite frecvent.

Google ar putea veni însă cu o soluție tehnologică inovatoare: integrarea informațiilor despre starea carosabilului direct în Google Maps, pe baza unui nou sistem brevetat, scrie AutoEvolution.

Cum ar funcționa tehnologia de detectare a gropilor

Compania americană a depus recent un brevet intitulat „sisteme și metode pentru monitorizarea și raportarea calității drumurilor”.

Documentul descrie o metodă prin care vehiculele dotate cu senzori și camere pot colecta date despre suprafața drumului, iar aceste informații sunt trimise către servere pentru analiză.

Practic, automobilul devine un colector mobil de date: senzorii montați pe suspensie pot detecta vibrațiile verticale produse atunci când roata trece peste o groapă sau o denivelare.

Informațiile sunt prelucrate de un modul electronic de bord și apoi transmise către serverele Google. Pe baza acestor date, se generează un scor de calitate a drumului, care poate fi folosit ulterior în aplicațiile de navigație.

Spre deosebire de Waze, care se bazează pe raportările manuale ale utilizatorilor, sistemul Google ar funcționa complet automatizat, eliminând nevoia de intervenție umană.

În acest fel, aplicația ar putea avertiza șoferii în timp real asupra zonelor cu probleme sau chiar ar putea crea trasee alternative pentru a evita sectoarele deteriorate.

Posibile utilizări: de la rute mai sigure la mașini autonome

Odată implementată, această tehnologie ar putea aduce beneficii semnificative nu doar pentru șoferi, ci și pentru alte tipuri de transport.

Google menționează, de altfel, că informațiile despre calitatea drumului ar putea fi utilizate și pentru rutele destinate bicicliștilor, unde gropile și denivelările sunt și mai problematice.

În plus, datele colectate ar putea fi integrate în dezvoltarea mașinilor autonome, care au nevoie de informații cât mai precise despre condițiile de trafic și infrastructură pentru a funcționa în siguranță.

Totuși, este important de subliniat că sistemul se află deocamdată doar în faza de brevet, fără garanția că va fi implementat curând în Google Maps. În trecut, numeroase idei brevetate de marile companii nu au ajuns niciodată la stadiul de produs comercial.

Până atunci, utilizatorii pot apela la Waze pentru avertizări despre gropi, denivelări sau limitatoare de viteză, însă aplicația nu permite generarea de trasee care să ocolească drumurile deteriorate. Cu toate acestea, raportările existente pot ajuta șoferii să conducă mai prudent și să reducă riscul de avarii.

Dacă va fi dezvoltat, noul sistem Google ar putea transforma radical modul în care sunt planificate traseele, aducând un plus de siguranță și confort pentru milioane de șoferi din întreaga lume.