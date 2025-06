Cum afli din ce este construit blocul în care stai? Vezi pe hartă anul construcției, planurile și riscurile zonei

Tot mai mulți români sunt preocupați de siguranța locuințelor în care trăiesc, mai ales în contextul creșterii frecvenței cutremurelor sau al reconfigurărilor urbane. Dacă vrei să afli din ce materiale este construit blocul în care locuiești, ce vechime are sau ce riscuri implică zona în care se află, acum ai la dispoziție mai multe resurse oficiale și hărți interactive, disponibile gratuit online.

La nivel național, românii pot apela la o hartă inedită, creată prin proiectul “Made by Teoalida”. Până acum, proiectul include informații despre peste 57.000 blocuri, București și 18 județe fiind complete.

„Un proiect original “Made by Teoalida” în premieră pentru România pentru a oferi ceea ce primăriile NU oferă oficial. Studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.

Am început voluntar să centralizez datele blocurilor din Ploiești în 2018, iar în 2020 am adăugat blocurile din București, după care am continuat extinderea la restul orașelor. Până în aprilie 2025 am adăugat detaliile la peste 57.000 blocuri, București și 18 județe fiind complete. Pentru restul 23 județe anul construcției e estimat la nivel de cartier”, se precizează pe platforma online.