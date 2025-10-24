Cum afli cine îți scrie pe WhatsApp fără să accesezi telefonul. Setarea simplă prin care recunoști instant cine ți-a trimis mesajul

Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 14:21
de Andrei Simion

TUTORIAL
Poți seta pe WhatsApp tonuri, vibrații și (unde există) culori LED diferite pe contact/grup, ca să știi dintr-o privire cine ți-a trimis mesajul fără să deschizi conversația. (Foto: Playtech)
Cuprins
  1. Cum activezi setările pe Android (telefoane Samsung și alte modele)
  2. Cum funcționează pe iPhone și ce limitări există
  3. Trei idei ca să-ți iasă din prima

Fluxul zilnic de mesaje poate deveni copleșitor, iar tentația de a verifica telefonul din minut în minut îți fragmentează atenția. Personalizarea notificărilor pe contact sau pe grup te ajută să știi dintr-o privire — ori chiar cu ochii închiși — dacă merită să lași totul pentru a răspunde. Un sunet sau o vibrație distinctă pentru fiecare persoană importantă îți oferă context fără să deschizi aplicația.

În practică, diferențierea te scapă de falsul „urgent” și îți permite să prioritizezi. Un ton anume pentru familie, altul pentru birou, o vibrație scurtă pentru prieteni și una lungă pentru șef pot face diferența dintre o pauză productivă și o după-amiază irosită în notificări.

Cum activezi setările pe Android (telefoane Samsung și alte modele)

Deschide conversația cu persoana sau grupul pentru care vrei o alertă specială, apoi atinge numele din partea de sus pentru a intra în ecranul de informații. Acolo găsești opțiunea „Notificări personalizate”. Activeaz-o și alege un ton de notificare diferit de cel general, setează tipul de vibrație și, dacă telefonul tău suportă, selectează culoarea LED-ului de notificare. Pe multe telefoane recente fără LED clasic, poți apela la efecte de iluminare a marginilor ecranului sau la AOD (Always On Display) pentru a diferenția vizual alertele.

Merită să verifici și setările de sistem pentru notificări, mai ales pe Android 8+ cu „canale de notificare”. Ține apăsat pe o notificare WhatsApp, intră la setările canalului „Mesaje” și asigură-te că sunetul, vibrația și stilul de alertă nu sunt blocate de profilul „Nu deranja”. Pe telefoanele Samsung, poți ajusta finețea vibrației și efectele de iluminare din setările dispozitivului, astfel încât semnalele să fie coerente cu ce ai configurat în WhatsApp.

Cum funcționează pe iPhone și ce limitări există

Pe iPhone, deschide conversația dorită, atinge numele contactului și caută opțiunea de sunet personalizat („Custom Tone”). Alege o sonerie sau un ton de notificare diferit pentru a recunoaște instant cine ți-a scris, fără să deschizi chatul. În plus, poți seta „Focus”/„Nu deranja” astfel încât doar anumite contacte să te întrerupă, păstrând totuși liniștea în restul timpului.

Reține însă că iPhone-urile nu au LED de notificare, iar WhatsApp pentru iOS nu oferă vibrații personalizate pe fiecare contact în toate versiunile. Din acest motiv, accentul cade pe alegerea atentă a tonurilor și pe configurarea profilelor de notificare, astfel încât mesajele cu adevărat urgente să nu se piardă în zgomotul zilnic.

Whatsapp mesaje citire

Pe Android opțiunea „Notificări personalizate” permite configurarea rapidă în fiecare chat (inclusiv efecte vizuale pe unele telefoane), iar pe iPhone diferențierea se face în principal prin tonuri și reguli Focus/„Nu deranja”. (Foto: Profimedia)

Trei idei ca să-ți iasă din prima

Începe cu un număr mic de contacte critice și acordă-le semnale clar diferite; prea multe variații devin greu de reținut. Verifică dacă tonurile alese nu se confundă cu alte aplicații — un sunet unic pentru WhatsApp „muncă” și altul pentru „acasă” creează reflexe utile. Periodic, revizuiește setările: oamenii și prioritățile se schimbă, iar ce era „urgent” acum un an poate să nu mai fie astăzi.

Dacă folosești WhatsApp Business, etichetele și mesajele „quick reply” pot completa strategia de notificare, astfel încât să nu ratezi clienți importanți. Iar dacă te bazezi pe previzualizări pe ecranul blocat, ajustează nivelul de detaliu (nume fără conținut sau invers) în funcție de câtă confidențialitate vrei. Scopul nu este să stingi toate alertele, ci să transformi notificările dintr-un zgomot continuu într-un instrument de prioritizare care lucrează pentru tine.

