Cum activezi partajarea conexiunii la internet și rezolvi problemele Wi-Fi, pe iPad

Înainte de toate, e bine să știi un aspect decisiv: iPad-urile cu doar Wi-Fi (fără modul celular) nu pot partaja un semnal Wi-Fi primit. Ele pot doar consuma internet, nu să-l retransmită.

Dacă ai un iPad care suportă conexiune celulară (model „Wi-Fi + Cellular”), poți activa funcția numită Personal Hotspot (Hotspot personal). Aceasta îți permite să împarți conexiunea de date mobile cu alte dispozitive prin Wi-Fi, Bluetooth sau USB.

Iată pașii de bază:

Deschide aplicația Settings. Accesează secțiunea Cellular ori Settings > Personal Hotspot (în funcție de versiunea iPadOS). Activează Allow Others to Join (Permite altora să se alăture). Notează numele rețelei și parola afișate acolo (pentru Wi-Fi). Conectează dispozitivele dorite prin Wi-Fi (selectând numele iPad-ului), Bluetooth sau USB.

Dacă nu vezi opțiunea Personal Hotspot sau nu o poți activa, verifică că planul tău de date la operator suportă partajarea de internet. Uneori operatorul trebuie să permită explicit hotspotul.

Pași de depanare când hotspotul nu funcționează

Chiar dacă ai pornit funcția, pot apărea situații în care dispozitivele nu se conectează sau nu accesează internetul. Iată cum să procedezi sistematic:

Verificări de bază

Asigură-te că Wi-Fi și Bluetooth sunt pornite pe iPad și pe celălalt dispozitiv.

Rămâi pe ecranul de Personal Hotspot pe iPad până se conectează celălalt dispozitiv — uneori hotspotul se dezactivează dacă nu este utilizat imediat.

Repornește iPad-ul și dispozitivul cu care încerci să te conectezi.

Verifică dacă există actualizări pentru iPadOS și instalează-le — uneori buguri legate de hotspot sunt remediate de versiuni noi.

Resetare și ajustări avansate

Dacă hotspotul apare „gri” sau nu poate fi activat, mergi la Settings > General > Transfer or Reset iPad > Reset Network Settings (Resetează setările de rețea). Atenție: vei pierde rețele Wi-Fi salvate, setările VPN, etc.

(Resetează setările de rețea). Atenție: vei pierde rețele Wi-Fi salvate, setările VPN, etc. Activează opțiunea Maximize Compatibility (Dacă modelul iPad o oferă) în ecranul de Personal Hotspot. Aceasta crește compatibilitatea cu dispozitive mai vechi, deși poate reduce performanța.

(Dacă modelul iPad o oferă) în ecranul de Personal Hotspot. Aceasta crește compatibilitatea cu dispozitive mai vechi, deși poate reduce performanța. Dacă nu apare opțiunea hotspot nici după reset, verifică dacă operatorul trebuie să seteze parametrii APN pentru hotspot (în Cellular Data Network / Mobile Data Network).

Dacă ai aplicații VPN sau profiluri de securitate instalate pe iPad, dezactivează-le temporar — unele interferează cu atribuirea adresei IP (DHCP).

Soluții pentru probleme cu Wi-Fi pe iPad (fără hotspot)

Chiar când nu partajezi, mai ales când vrei să folosești rețeaua locală Wi-Fi, pot apărea disfuncționalități. Aceste sfaturi ajută să repari conexiuni normale:

Verifică că routerul funcționează și că nu e prea departe — distanța sau obstacolele pot diminua semnalul.

În setările Wi-Fi, uită (forget) rețeaua curentă și reconectează-te, introducând parola de la zero.

Dezactivează opțiunea Private Wi-Fi Address (Adresă privată) pentru acea rețea — unele routere nu sunt compatibile cu acest mecanism.

Dacă ai un VPN activ sau aplicații de securitate, dezactivează-le temporar — ele pot bloca conexiunea sau DHCP-ul.

Resetează setările de rețea ca în cazul hotspotului: Reset Network Settings din General.

din General. Dacă nimic nu funcționează, contactează furnizorul de internet sau producătorul routerului — poate fi o problemă de firmware sau incompatibilitate.

Cu aceste informații ai un ghid complet pentru a activa hotspotul pe un iPad compatibil, dar și pentru a depana problemele Wi-Fi ce pot apărea. Dacă îmi spui ce model de iPad ai (doar Wi-Fi sau Wi-Fi + Cellular) și ce eroare exact apare, pot să te ghidez și mai precis.