Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
01 nov. 2025 | 22:01
de Vieriu Ionut

Cum a reușit un bărbat să reducă factura la încălzire în această toamnă după ce a schimbat garniturile vechi ale ferestrelor
Un bărbat a reușit să reducă factura la încălzire după ce a schimbat garniturile vechi ale ferestrelor

Într-un sezon rece în care mulți români caută metode tot mai ingenioase pentru a economisi la încălzire, un bărbat a descoperit că uneori soluțiile cele mai eficiente sunt și cele mai simple. O intervenție minoră, realizată fără specialiști și cu un cost redus, i-a adus o scădere vizibilă a consumului de energie.

Când o simplă garnitură devine cheia confortului termic

Dan, un tată obișnuit, s-a confruntat ani la rând cu aceeași problemă: frigul care părea să nu plece niciodată complet din casă. De fiecare dată când pornea centrala, temperatura din sufragerie urca greu, iar senzația de curent persista. Într-o zi de marți ploioasă, privind aburul format pe geamuri, a decis să caute cauza reală. A luat un șervețel și l-a ținut aproape de ramă. Când a văzut cum se mișcă ușor, a înțeles că aerul rece se strecoară pe acolo.

A urmat testul cu lumânarea, iar flacăra care se clătina de-a lungul balamalei i-a confirmat bănuiala: garniturile ferestrelor erau uzate. În loc să mai ridice termostatul, Dan a hotărât să repare problema la sursă.

„Ferestrele nu mai erau doar ferestre”, a spus el, potrivit sofeminine.co.uk. „Erau uși mici către stradă, iar eu plăteam pentru aerul care intra.”

Cum a decurs înlocuirea garniturilor pas cu pas

Operațiunea nu a fost complicată, dar a cerut răbdare. Dan a început cu o singură fereastră, într-o după-amiază liberă. A scos vechile garnituri de spumă, fragile și îmbătrânite, folosindu-se doar de un cuțit de bucătărie. Apoi a curățat bine cadrul cu apă caldă și săpun, urmată de o ștergere cu alcool izopropilic, pentru ca noul cauciuc să adere perfect.

Pentru a alege grosimea potrivită, a folosit un card bancar: dacă intra prea ușor între toc și cercevea, însemna că are nevoie de un profil mai gros. În final, a optat pentru garnituri din cauciuc EPDM — tip P pentru spațiile mai mari, tip E pentru cele mai înguste și bandă autoadezivă în V pentru zona balamalelor. A tăiat colțurile la un unghi precis și le-a presat ușor în canalul uscat.

„Când închizi fereastra și auzi acel mic «bufnet», știi că e bine făcut”, a povestit el.

După primele ferestre, a prins ritmul: deschide, curăță, montează, verifică. Nu a grăbit procesul și a avut grijă să nu acopere orificiile de ventilație, pentru a evita acumularea de umiditate. În mai puțin de o oră, a reușit să monteze noile garnituri pe trei geamuri.

Rezultatele – mai mult confort, facturi mai mici

După intervenție, diferența s-a simțit imediat. Aerul rece dispăruse, iar camera se încălzea mai repede. Dan a comparat datele de consum ale centralei termice înainte și după schimbare, observând o reducere de aproximativ 12% a timpului de funcționare.

„Nu e un experiment științific, dar pentru mine a fost suficient. Temperatura de 19°C era atinsă mult mai repede, iar copiii nu mai stăteau înfofoliți pe canapea”, a spus el zâmbind.

Pe lângă confortul termic, casa părea și mai liniștită, semn că noile garnituri îmbunătățiseră și izolarea fonică. În total, cheltuiala s-a ridicat la sub 30 de lire sterline, incluzând benzile de cauciuc și un tub mic de silicon pentru colțurile mai dificile.

„Mi s-a părut că trișez”, a glumit Dan. „Ani de zile am plătit mai mult la factură doar pentru niște bucăți de cauciuc.”

Detaliile care fac diferența

După experiența sa, Dan a împărtășit câteva sfaturi practice:

  • Testul cu șervețelul sau cu lumânarea arată imediat dacă există infiltrații de aer.
    Curățarea și uscarea suprafeței înainte de aplicare asigură aderență pe termen lung.
    Ventilația nu trebuie blocată, pentru a evita formarea condensului.
    Și ușile contează – o simplă perie pentru cutia poștală sau o garnitură la prag pot elimina pierderi de căldură.

Toate aceste detalii aparent minore pot contribui la reducerea facturii de încălzire și la creșterea confortului în locuință, fără investiții majore.

