Cum a reacționat Eva Maria când și-a văzut mama acasă. Ce au făcut în prima zi împreună

După o perioadă lungă și intensă în care au fost separate, Elena Udrea și fiica sa, Eva Maria, au avut parte de o revedere emoționantă, plină de zâmbete și momente tandre. Fostul ministru al Turismului a ieșit din închisoare ieri, 17 iulie, după ce Tribunalul Prahova a respins contestația DNA împotriva deciziei Judecătoriei Ploiești, care i-a aprobat cererea de liberare condiționată.

La primele ore ale dimineții de vineri, cele două au fost surprinse pentru prima dată împreună, după mai bine de trei ani de separare. Elena Udrea și Eva Maria au oferit și câteva declarații, în care s-au putut citi atât bucuria revederii, cât și dorința de a recupera timpul pierdut.

„Să știți că am venit pe jos special, pentru că v-am văzut mai devreme. Ne plimbam în pijamale prin curte și am zis să ne schimbăm să vă vedem”, a spus Elena Udrea, pentru spynews.ro .

Întrebată cum a fost prima noapte petrecută în libertate, alături de fiica sa, Udrea a mărturisit cu sinceritate:

Pentru micuța Eva Maria, reîntâlnirea cu mama sa a fost un moment intens, deși parțial pregătit pentru a nu o copleși: „M-am bucurat să o văd pe mama”, a spus ea timid, dar vizibil fericită.

Elena Udrea a povestit cum a decurs revederea:

Eliberarea vine cu promisiuni și planuri de viitor pentru Udrea, care spune că prioritatea absolută este timpul petrecut cu fiica ei.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic. Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami.”