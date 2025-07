Cum a început povestea de iubire dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner? „Mi s-a părut o golăneală”. Relaţia de mai bine de 11 ani, încheiată tragic

Timp de aproape 11 ani, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Vedeta din România a renunțat la țara natală și s-a mutat în Elveția, unde a locuit alături de partenerul ei. Puțini știu, însă, cum a început totul.

Cei doi s-au întâlnit într-un mod inedit: Mihaela a mers să îi ia un interviu celebrului parașutist austriac, iar acesta a invitat-o la cină. Deși inițial vedetă nu a fost impresionată, lucrurile aveau să ia o întorsătură neașteptată.

„M-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât. S-a dus după colega mea și i-a cerut numărul meu, însă ea m-a întrebat înainte, iar eu nu am fost de acord să i-l dea. Felix a făcut rost din altă parte de el, a întrebat pe altcineva, pretextând că a uitat să îmi spună ceva la un răspuns din interviu și cineva din echipă a căzut în plasă și i l-a dat”, a povestit Mihaela Rădulescu pentru revistatango.ro.

Chiar dacă la început comportamentul lui a enervat-o, în timp, Mihaela a început să îl vadă altfel și, fără să-și dea seama, s-a îndrăgostit. De atunci, relația lor a devenit una solidă și discretă, departe de scandaluri.

„Îmi place (Mihaela Rădulescu – n.red.) şi îmi doresc să aflu cât mai multe despre ea şi despre ţara ei. Am cunoscut-o pe sora ei. Are o familie frumoasă. Mihaela este o persoană adorabilă. Este foarte bine organizată, puternică, ştie foarte bine ce vrea, mă distrez mult în preajma ei. Nu am fost niciodată cu o femeie cu care să mă distrez atât de mult. Dar, în acelaşi timp, iubeşte provocările şi este foarte exigentă“, declara Felix Baumgartner în 2015, la începutul relației, pentru Antena Stars.