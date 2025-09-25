Cum a dus o parolă slabă la prăbușirea unei companii după 158 de ani. Întâmplarea care ar trebui să servească tuturor drept exemplu de „așa nu”

Un singur detaliu de securitate ignorat a dus la închiderea unei firme britanice cu tradiție de aproape două secole, demonstrând impactul real al atacurilor cibernetice.

KNP Logistics Group, cunoscut anterior sub numele de Knights of Old, era un nume respectat în transporturile din Marea Britanie, scrie The Hacker News.

O companie cu 158 de ani de istorie, distrusă în câteva zile

Având o flotă de peste 500 de camioane și 700 de angajați, compania reușise să supraviețuiască provocărilor economice timp de 158 de ani.

Totul s-a schimbat însă în iunie 2025, când gruparea de criminalitate informatică Akira a profitat de o parolă slabă folosită de un angajat.

Atacatorii nu au avut nevoie de tehnici sofisticate sau exploatări de vulnerabilități avansate. Fără protecție prin autentificare multifactor, sistemele companiei au cedat în fața unei simple parole ușor de ghicit.

În scurt timp, întreaga infrastructură digitală a fost infectată cu ransomware. Hackerii nu s-au limitat la criptarea datelor, ci au distrus și copiile de siguranță, blocând orice încercare de recuperare.

Cu o cerere de răscumpărare estimată la 5 milioane de lire sterline și fără resurse pentru a plăti, KNP a fost forțată să își oprească operațiunile.

Flota a rămas imobilizată, datele erau inaccesibile, iar compania a intrat rapid în insolvență. În doar câteva săptămâni, 700 de oameni și-au pierdut locurile de muncă, iar economia locală din Northamptonshire a pierdut un angajator major.

Lecțiile unei crize cibernetice

Cazul KNP arată cât de vulnerabile rămân organizațiile atunci când măsurile de securitate de bază sunt neglijate. Potrivit studiilor, aproape jumătate dintre parolele compromise la nivel global pot fi sparte de hackeri în mai puțin de un minut.

Folosirea unor credențiale simple, precum „Password123” sau date personale evidente, expune companii de orice dimensiune la riscuri enorme.

În plus, cercetările guvernamentale arată că mii de firme britanice au fost vizate de ransomware în ultimul an, inclusiv retaileri importanți precum Marks & Spencer sau Harrods.

Atacurile devin tot mai accesibile datorită platformelor de tip „ransomware-as-a-service” și tacticilor de inginerie socială care exploatează slăbiciunile umane mai degrabă decât pe cele tehnice.

Experții în securitate recomandă introducerea unor politici stricte de parolă, verificarea periodică a credentialelor pentru a evita reutilizarea celor deja compromise și activarea autentificării multifactor pe toate sistemele expuse online.

În paralel, arhitectura „zero trust” și controalele de acces cu privilegii limitate pot reduce semnificativ impactul unui atac reușit.

De asemenea, testarea constantă a sistemelor de backup și menținerea acestora separate de infrastructura principală rămân esențiale. În lipsa unor copii de siguranță funcționale, companiile riscă să repete soarta KNP Logistics.

Prăbușirea unei firme cu o istorie de 158 de ani din cauza unei singure parole slabe este un avertisment dur pentru mediul de afaceri: securitatea cibernetică nu mai poate fi tratată ca o opțiune secundară, ci ca un element fundamental al supraviețuirii organizaționale.