Cum a ajuns să arate Leonard Miron la 13 ani după ce și-a dat demisia din TVR

La 13 ani după ce a părăsit lumina reflectoarelor și studiourile Televiziunii Române, Leonard Miron, fostul prezentator TV cunoscut pentru eleganța și carisma sa, revine în atenția publicului printr-o transformare fizică spectaculoasă. La 56 de ani, Miron este de nerecunoscut pentru mulți dintre fanii săi de odinioară, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală care i-a schimbat complet stilul de viață, dar și aspectul.

După ani întregi în care s-a confruntat cu kilogramele în plus, Leonard Miron a decis în 2023 să își schimbe radical viața. Soluția aleasă: o operație de micșorare a stomacului, pe care a anunțat-o fără ezitare, în stilul sincer și direct care l-a caracterizat întotdeauna.

„Eu sunt un tip foarte asumat. Dacă mă întrebi ceva, eu nu o să o dau niciodată cotită. Să mă apuc să pun postări că am băut apă miraculoasă sau am respirat aer din pungă și am slăbit? Nu!”, a declarat acesta într-o apariție la emisiunea Xtra Night Show, în trecut.