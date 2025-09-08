Cu mașina pentru care nu îți trebuie permis de conducere pe drumuri naționale. Care sunt riscurile, limitele de viteză pe DN și autostradă

Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

În România anului 2025 există încă multă confuzie în jurul vehiculelor pe care le poți conduce fără permis. Legislația actuală permite folosirea unor mijloace de transport cu limitări clare de viteză și gabarit, însă mulți șoferi sau viitori șoferi se întreabă unde au voie să circule cu ele. Cazul cel mai discutat este cel al cvadriciclurilor electrice – acele vehicule mici, cu patru roți, asemănătoare unor mașini în miniatură, dar cu viteza limitată la 25 km/h.

Deși par jucării pe lângă un autoturism clasic, aceste vehicule au drept de circulație pe drumurile publice, inclusiv pe drumuri naționale, județene sau europene. Singura interdicție fermă vine pentru autostrăzi și drumuri expres, unde legea spune clar că nu pot circula vehiculele care nu pot depăși 50 km/h. Cu alte cuvinte, pe DN sau DJ le poți întâlni legal, chiar dacă diferența de viteză față de traficul obișnuit este uriașă.

Ce vehicule poți conduce fără permis

Categoria este mai variată decât ai crede. În 2025, în această listă intră trotinetele electrice cu viteză maximă de 25 km/h, bicicletele cu sau fără pedale asistate, mopedele electrice echivalente unor biciclete și, bineînțeles, cvadriciclurile ușoare. Toate au limitări stricte de putere și viteză: dacă depășesc 25 km/h sau 0,25 kW, atunci intră automat în zona vehiculelor pentru care este necesar permisul de conducere.

Ce se întâmplă cu rovinieta în 2025 și 2026, cât vor plăti românii ca să conducă o mașină pe drumurile patriei

Mai mult, legislația prevede că orice vehicul care trece de 7 km/h trebuie să fie înregistrat la primărie sau chiar înmatriculat, în funcție de caz. Iar șoferul trebuie să aibă minimum 16 ani. Nu lipsesc nici obligațiile de asigurare și Inspecție Tehnică Periodică, chiar dacă vorbim despre vehicule de mici dimensiuni.

Riscurile circulației cu vehicule lente pe DN

Deși legea nu interzice, realitatea din trafic este complet diferită. Drumurile naționale au limite de viteză de 90 km/h, iar pe ele circulă frecvent tiruri, autocare și autoturisme cu putere mare. Diferența de viteză între un cvadricicl care merge cu 25 km/h și un camion care rulează regulamentar cu 80-90 km/h creează un risc evident de accidente. Situația devine și mai periculoasă în zonele cu vizibilitate redusă, curbe sau depășiri forțate.

Nu de puține ori, șoferii au surprins astfel de vehicule lente pe DN, fiind depășite la limită de camioane sau autobuze. Deși cadrul legal permite circulația lor, siguranța reală rămâne discutabilă. Mulți specialiști atrag atenția că legislația ar trebui adaptată pentru a preveni situații critice, mai ales în zonele aglomerate sau în orele de vârf.

Poți merge cu o „mașină” pentru care nu îți trebuie permis pe drumuri naționale sau județene, dar nu pe autostrăzi sau drumuri expres. Dincolo de aspectul legal, trebuie să ții cont de siguranță: diferența de viteză față de restul participanților la trafic poate transforma un drum obișnuit într-o experiență periculoasă. În final, deși aceste vehicule oferă o soluție de mobilitate pentru adolescenți sau pentru cei fără permis, rămân o alegere riscantă atunci când vine vorba de circulația pe șosele intens tranzitate.

