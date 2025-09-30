Cu cine s-a comparat Andrew Tate după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”

După ani de procese, anchete și acuzații care au atras atenția presei internaționale, Andrew Tate a avut prima reacție publică după ce autoritățile din Marea Britanie au decis să nu îl pună sub urmărire penală. Cunoscut pentru declarațiile sale controversate, fostul campion de kickboxing a făcut o comparație surprinzătoare, susținând că este unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie, alături de fostul președinte american Donald Trump.

Reacția lui Andrew Tate după decizia procurorilor britanici

La scurt timp după anunțul făcut de Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS), Andrew Tate a distribuit pe rețeaua X un articol publicat de The Independent și și-a exprimat punctul de vedere printr-un mesaj tranșant.

„România? Niciun caz. UK? Niciun caz. SUA? Niciun caz. 4 luni în închisoare, 3 ani închis în casa mea. Calomnii mediatice nesfârșită. 25 de milioane de dolari furați de la mine. Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie, alături de însuși președintele Trump”, a scris influencerul.

Mesajul său vine în contextul în care, de-a lungul timpului, Tate a acuzat că este ținta unei campanii de denigrare și a insistat că nu a comis niciodată vreo faptă ilegală.

Romania? No case

UK? No case

Decizia Serviciului de Procuratură al Coroanei

Conform declarațiilor oficiale, procurorii britanici au efectuat o nouă analiză a dosarului, care includea acuzații de agresiune și viol din perioada 2013 – 2015. După ce au examinat probele furnizate de Poliția din Hertfordshire, au ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru o urmărire penală.

„Am concluzionat că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru urmărirea penală și că nu ar trebui luate măsuri suplimentare. Am informat toate părțile cu privire la decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a le explica în detaliu raționamentul nostru”, a precizat un purtător de cuvânt al CPS.

Poziția avocaților lui Andrew Tate

Echipa de apărare a lui Andrew Tate a salutat public hotărârea CPS, subliniind că probele prezentate nu ar fi avut nicio șansă să ducă la o condamnare. Avocatul britanic Andrew Ford a explicat că, în ciuda presiunilor externe și a atenției mediatice, faptele nu susțineau acuzațiile formulate.

„În ciuda presiunilor externe intense, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar Serviciul de Procuratură al Coroanei a confirmat, pe bună dreptate, că probele sunt insuficiente pentru a oferi perspective realiste de condamnare. Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident atunci când probele vor fi prezentate în cadrul procedurilor civile”, a declarat Ford.

Procesul civil rămâne deschis

Deși procurorii britanici au închis dosarul penal, cele patru femei implicate au deschis un proces civil la Înalta Curte. Trei dintre ele au depus plângeri la poliția din Hertfordshire, însă investigația a fost închisă în același an. Procesul civil reprezintă acum singura cale prin care reclamantele încearcă să își susțină acuzațiile.

În fața acestor acuzații, avocații lui Tate mențin aceeași poziție: „se neagă în totalitate comiterea vreunei fapte ilegale”.