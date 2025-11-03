Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 13:15
de Badea Violeta

Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice

UTILE
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice
Cum se limpezeste corect moarea de varza pentru a ramane proaspata

Zeama de varză murată trebuie să fie limpede, aromată și să păstreze varza crocantă și gustoasă. Totuși, mulți gospodari se confruntă cu moarea tulbure, un semn că procesul de fermentație nu a decurs corespunzător. Pentru a evita alterarea și a obține o saramură perfectă, este important să cunoști cauzele și soluțiile corecte de limpezire.

De ce se tulbură zeama de varză

Înainte de a afla cu ce se limpezește zeama de varză, este util să înțelegem motivele pentru care aceasta devine tulbure. Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea sării iodate sau fine, care poate inhiba bacteria necesară fermentării naturale.

Sarea grunjoasă neiodată este obligatorie pentru o murătură reușită. De asemenea, varza de proastă calitate influențează aspectul și gustul moarei. Căpățânile moi, cu urme de mucegai, lovituri sau frunze groase afectează fermentația.

Vezi și:
Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină

Ideal este să alegi varză fermă, sănătoasă, cu diametru mediu și frunze subțiri. Nu în ultimul rând, curățarea butoiului joacă un rol esențial. Un recipient nespălat și nedegresat poate duce la înmuierea verzei și la apariția florii.

Spălarea temeinică cu apă caldă, detergent și, dacă este necesar, bicarbonat pentru înlăturarea mirosului de plastic este absolut obligatorie înainte de folosire, pentru rezultate sigure și curate.

Cum se limpezește corect zeama de varză

Dacă moarea s-a tulburat, există soluții practice. Atunci când saramura este prea slabă, trebuie ajustată cantitatea de sare. Proporția corectă este de 50 grame de sare grunjoasă la fiecare litru de apă.

După corectare, trebuie efectuată pritocirea – aerisirea saramurii prin introducerea unei țevi și suflarea aerului către fundul butoiului, pentru a dizolva sarea depusă. Acest proces se face o dată la trei zile, timp de două săptămâni. Pentru limpezirea moarei, ajută foarte mult adăugarea rădăcinii de hrean, cunoscută pentru proprietățile ei antimicrobiene.

La fel de utile sunt tulpinile de țelină, boabele de muștar, piperul, frunzele de dafin și mărarul uscat, relatează cumsa.ro. Unele gospodine folosesc și aspirină, alternativă modernă ce ajută la menținerea limpidității saramurii.

Ce poți face dacă moarea capătă miros neplăcut

Dacă zeama începe să miroasă neplăcut, cea mai bună soluție este să o înlocuiești cu saramură proaspătă. Înainte de asta, varza trebuie verificată: dacă a rămas fermă, poate fi păstrată.

Temperaturile ridicate favorizează tulburarea moarei, de aceea butoiul trebuie păstrat într-un loc răcoros, de aproximativ 10°C, ferit de lumină directă.

Respectând aceste reguli simple, varza murată va rămâne crocantă, iar zeama ei limpede și gustoasă pe toată durata iernii, oferind preparatelor tradiționale un gust autentic și desăvârșit.

Vin din nou ninsorile în România. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii în toată țara. De când scad temperaturile
Recomandări
Ce știm despre „Pluribus”, noul serial SF de pe Apple TV+: Câți ani i-au trebuit ca să apară „pe post”
Ce știm despre „Pluribus”, noul serial SF de pe Apple TV+: Câți ani i-au trebuit ca să apară „pe post”
Olivia Addams, femeia din spatele muzicii și a mesajelor inspiraționale publicate pe internet: „Mi se pare important să ne folosim vocea”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Olivia Addams, femeia din spatele muzicii și a mesajelor inspiraționale publicate pe internet: „Mi se pare important să ne folosim vocea”. EXCLUSIV
REVIEW „The Witcher”, sezonul 4 pe Netflix: între loialitate și reinventare – un nou Geralt, o lume mai întunecată și o poveste care încă fascinează
RECENZIE
REVIEW „The Witcher”, sezonul 4 pe Netflix: între loialitate și reinventare – un nou Geralt, o lume mai întunecată și o poveste care încă fascinează
Opt obiceiuri care te mențin captiv în clasa de mijloc, oricât de mult ai munci
Opt obiceiuri care te mențin captiv în clasa de mijloc, oricât de mult ai munci
Calendarul complet pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Când se depun candidaturile
Calendarul complet pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Când se depun candidaturile
Filmul după Stephen King la care ar trebui să te uiți ca să înțelegi mai bine „IT: Welcome to Derry”, de pe HBO Max
Filmul după Stephen King la care ar trebui să te uiți ca să înțelegi mai bine „IT: Welcome to Derry”, de pe HBO Max
REVIEW „Mayor of Kingstown”, de pe SkyShowtime, un serial crud și captivant despre putere, violență și moralitate: impresii după primele 6 episoade din sezonul 4
RECENZIE
REVIEW „Mayor of Kingstown”, de pe SkyShowtime, un serial crud și captivant despre putere, violență și moralitate: impresii după primele 6 episoade din sezonul 4
REVIEW „The Hand that Rocks the Cradle”, noul thriller psihologic de pe Disney+: o poveste modernă despre frică, manipulare și secrete ascunse
RECENZIE
REVIEW „The Hand that Rocks the Cradle”, noul thriller psihologic de pe Disney+: o poveste modernă despre frică, manipulare și secrete ascunse
Revista presei
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 noiembrie 2025. Cum influențează astrele dragostea, cariera și sănătatea ta astăzi
Playtech Știri
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Playtech Știri
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...