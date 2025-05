Cu ce nu a fost de acord partenera lui Nicuşor Dan cu privire la campania electorală. A refuzat chiar şi să se machieze: „Nu pot să fiu altcineva”

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a dezvăluit cu ce nu a fost de acord în ceea ce privește rolul și aparițiile sale în campania electorală.

Într-un interviu amplu, printre puținele pe care le-a dat până acum, Mirabela Grădinaru a vorbit deschis despre familie, viața înainte și în timpul campaniei electorale, copii și modul în care lupta în care a intrat Nicușor Dan le-a schimbat viața.

O prezență discretă până acum, Mirabela Grădinaru a acceptat rolul important pe care îl are în calitate de parteneră de viață a candidatului la prezidențiale și i-a fost alături la fiecare pas, de la mitinguri la dezbateri electorale. A fost nevoită astfel să iasă din umbră, înțelegând că fiecare gest al său va fi atent analizat.

În discuția cu jurnaliștii, a mărturisit că echipa de consilieri i-a propus mai multe ținute, o schimbare de look practic, însă a refuzat explicând că nu este „genul de persoană care să poarte astfel de elemente vestimentare și nu au insistat”.

„Consilierii n-au depășit granița. Am vorbit ce am dorit, când am dorit. Au încercat, într-adevăr, să vină cu niște costume care nu mă defineau. Nu sunt genul de persoană care să poarte astfel de elemente vestimentare și nu au insistat”, a povestit partenera lui Nicușor Dan, pentru Totul despre mame.