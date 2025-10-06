Cu cât vor crește pensiile până în 2030. Câți bani ar putea primi un pensionar care acum ia 1.281 de lei

Pensiile românilor vor continua să crească în următorii ani, potrivit estimărilor făcute de Consiliul Fiscal și de experții în politici economice. Chiar dacă inflația și incertitudinile bugetare pot influența aceste creșteri, trendul general arată că, până în 2030, veniturile pensionarilor se vor majora constant, urmând regulile de indexare stabilite prin lege.

Cum se calculează creșterile

Pentru un pensionar care în prezent primește 1.281 de lei, se preconizează că până în anul 2030 pensia sa ar putea ajunge la aproximativ 1.700 de lei, în funcție de evoluția inflației și de creșterea salariului mediu brut.

Conform legislației actuale, pensiile sunt indexate anual la 1 ianuarie, în funcție de rata inflației și de 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. Acest mecanism are scopul de a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor și de a menține echilibrul între veniturile din muncă și cele de la stat.

Totuși, anul 2025 a venit cu o excepție – guvernul a decis să amâne indexarea automată din cauza presiunilor bugetare. Cu toate acestea, începând din 2026, creșterile vor fi reluate. Potrivit estimărilor Consiliului Fiscal, pensiile vor fi indexate cu 8% în 2026, apoi cu 4,9% în 2027, 3,8% în 2028, 3,2% în 2029 și 3% în 2030.

Aceste procente pot părea mici, dar efectul lor cumulativ este semnificativ. Un pensionar care astăzi primește 1.281 de lei ar urma să aibă, în 2026, o pensie de aproximativ 1.384 de lei, iar în 2027 – 1.452 de lei. În 2028, pensia ar putea ajunge la 1.507 lei, urmând să crească la 1.555 lei în 2029 și la aproximativ 1.601 lei în 2030.

Astfel, în următorii cinci ani, venitul acestui pensionar ar crește cu circa 25%, o majorare importantă într-un context economic relativ stabil.

Cum vor evolua pensiile mai mari

Pentru pensiile medii și mari, procentele de creștere se aplică în mod similar. Un pensionar care are acum 2.000 de lei, ar putea ajunge în 2030 la 2.650 de lei, în timp ce unul cu o pensie de 3.000 de lei ar putea primi peste 3.700 de lei. Cei care în prezent încasează 5.000 de lei ar putea ajunge la peste 6.200 de lei în următorii cinci ani.

Pentru anul 2025, bugetul alocat pensiilor este estimat la peste 150 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 8% din PIB-ul României. Această proporție va continua să crească, mai ales pe fondul îmbătrânirii populației și al scăderii numărului de angajați activi. Până în 2030, peste 1,3 milioane de români vor ieși la pensie, odată cu atingerea vârstei de pensionare de către generația „decrețeilor”. Chiar dacă oficialii au anunțat că vârsta de pensionare nu va fi majorată, presiunea asupra sistemului public va fi semnificativă.

Noua lege a pensiilor, care intră treptat în vigoare, prevede un mecanism clar de indexare anuală și o reevaluare a pensiilor pe baza contributivității. În teorie, aceste schimbări ar trebui să reducă inechitățile și să asigure o corelare mai corectă între contribuțiile plătite și suma primită la bătrânețe.