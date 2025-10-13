CTP, după meciul România – Austria. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!”. Gazetarul nu l-a „iertat” pe Mircea Lucescu

Naționala României a reușit un meci de neuitat pe Arena Națională, unde a învins Austria cu scorul de 1-0, după un gol spectaculos marcat de Virgil Ghiță în ultimele secunde ale prelungirilor. A fost o victorie muncită, obținută atunci când totul părea pierdut. Tricolorii au arătat determinare, răbdare și curaj, reușind să obțină trei puncte esențiale care îi mențin în lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal.

Un meci intens pe Arena Națională

Meciul a fost unul intens încă din primele minute. România a început cu încredere, iar în minutul 7, Dennis Man a pătruns decisiv pe dreapta și i-a pasat lui Mihăilă, care a reluat spectaculos, dar puțin pe lângă poartă. În minutul 15, Ianis Hagi a creat o nouă fază periculoasă pentru Rațiu, fundașul trimis de Lucescu în flancul drept, însă mingea a trecut din nou aproape de bara porții austriece.

Austria a avut momentele ei, dar România a rămas echilibrată. În minutul 42, Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar apoi, după un corner, tricolorii au cerut penalty pentru un hands al lui Schmid, dar arbitrul italian Massa nu a acordat nimic.

După pauză, portarul Ionuț Radu a fost providențial, respingând spectaculos șutul lui Sabitzer din vinclu, în minutul 49. Tricolorii nu au renunțat la ofensivă: în minutul 60, Mihăilă a trimis un șut superb de la 25 de metri, dar mingea a lovit bara transversală.

A urmat o nouă ocazie uriașă în minutul 68, când Rațiu a profitat de o greșeală a lui Grillitsch, însă portarul austriac Schlager a reușit să respingă în extremis. Totuși, finalul a fost unul de poveste. În minutul 90+5, Dennis Man a insistat pe partea dreaptă, a trimis mingea la Ianis Hagi, iar acesta a centrat perfect pentru Virgil Ghiță, care a înscris cu o lovitură de cap. Arena Națională a explodat, iar România a obținut o victorie uriașă.

„Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți”

După meci, reacțiile nu au întârziat să apară. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu (CTP) a postat un mesaj pe Facebook în stilul său caracteristic, plin de ironie amestecată cu admirație. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți”, a scris gazetarul, rezumând perfect spiritul echipei din această seară.

CTP a comentat și despre selecționerul Mircea Lucescu, pe care, în stilul său, l-a „taxat”, dar și l-a elogiat: „A ținut pe teren practic aceeași echipă tot meciul și nu a schimbat tactica dinainte stabilită cu băieții lui, riscând să fie mâncat de viu pentru asta.”

Gazetarul a completat: „Ce s-a întâmplat cu naționala României astă-seară e o perfectă întruchipare a zicalei: Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!”, încheindu-și postarea cu un mesaj de încurajare pentru echipa națională.

În ciuda criticilor și a presiunii imense, Mircea Lucescu a demonstrat că experiența și încrederea pot scrie povești mari, iar fanii prezenți pe Arena Națională, dar și cei din fața televizoarelor au trăit cu sufletul la gură meciul, până în ultimele secunde.