Crucea lui Ion Iliescu a fost modificată. Ce date noi au fost adăugate și cum arată locul de veci al fostului președinte

Ion Iliescu, primul președinte al României postdecembriste, a fost înmormântat joi, 7 august 2025, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III din Capitală. Deși ceremoniile funerare s-au desfășurat cu sobrietate și respect, un detaliu de la mormântul fostului lider a stârnit interesul publicului și al presei: schimbarea crucii și apariția unei inscripții simbolice.

Noi elemente au apărut pe crucea lui Ion Iliescu

În timpul priveghiului organizat la Palatul Cotroceni, crucea așezată la căpătâiul lui Ion Iliescu a atras atenția printr-un detaliu lipsă: nu conținea inscripția tradițională ”INRI”, prezentă aproape întotdeauna pe crucile creștine.

Acronimul, derivat din expresia latină ”Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” (”Isus Nazarineanul, Regele Iudeilor”), are o încărcătură religioasă profundă, iar absența sa a fost remarcată ca fiind neobișnuită, mai ales în contextul unei ceremonii de stat.

Totuși, lucrurile s-au schimbat la momentul înmormântării propriu-zise. Jurnaliștii România TV au reușit să surprindă imagini de la mormântul fostului președinte, iar pe noua cruce de piatră, așezată acolo, inscripția ”INRI” este prezentă.

Acest simbol religios pare să fi fost adăugat ulterior, cel mai probabil în contextul ritualului de înmormântare propriu-zis, pentru a respecta tradiția ortodoxă.

Ce scrie pe crucea de la locul de veci al fostului președinte

Pe crucea de piatră instalată în Cimitirul Militar Ghencea III figurează datele complete de viață ale lui Ion Iliescu: 03.03.1930 – 05.08.2025. Crucea este decorată cu două panglici tricolore, un gest ce simbolizează statutul său de fost șef de stat și contribuția sa la istoria recentă a României.

Este evident că detaliile de la locul de veci al fostului președinte au fost atent gândite pentru a reflecta atât aspectul oficial al ceremonialului, cât și respectul față de valorile religioase și naționale.

Funeralii de stat și doliu național

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la Spitalul Agrippa Ionescu din București, la vârsta de 95 de ani, după o lungă internare de 57 de zile. În memoria sa au fost organizate funeralii de stat timp de două zile, iar joi a fost declarată zi de doliu național.

Drapelul României a fost coborât în bernă în semn de respect. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus miercuri în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, acoperit cu drapelul național.

O coroană de flori albe, trimisă de soția sa, Nina Iliescu, și un mesaj simplu: ”Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”, au însoțit imaginea solemnă a despărțirii.

Oficiali, diplomați și cetățeni simpli au venit să-i aducă un ultim omagiu celui care a marcat decisiv tranziția României după 1989.