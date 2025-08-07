Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 18:26
de Badea Violeta

Crucea lui Ion Iliescu a fost modificată. Ce date noi au fost adăugate și cum arată locul de veci al fostului președinte

Actualitate
Crucea lui Ion Iliescu a fost modificată. Ce date noi au fost adăugate și cum arată locul de veci al fostului președinte
Ce a fost observat recent la mormantul lui Ion Iliescu

Ion Iliescu, primul președinte al României postdecembriste, a fost înmormântat joi, 7 august 2025, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III din Capitală. Deși ceremoniile funerare s-au desfășurat cu sobrietate și respect, un detaliu de la mormântul fostului lider a stârnit interesul publicului și al presei: schimbarea crucii și apariția unei inscripții simbolice.

Noi elemente au apărut pe crucea lui Ion Iliescu

În timpul priveghiului organizat la Palatul Cotroceni, crucea așezată la căpătâiul lui Ion Iliescu a atras atenția printr-un detaliu lipsă: nu conținea inscripția tradițională ”INRI”, prezentă aproape întotdeauna pe crucile creștine.

Acronimul, derivat din expresia latină ”Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” (”Isus Nazarineanul, Regele Iudeilor”), are o încărcătură religioasă profundă, iar absența sa a fost remarcată ca fiind neobișnuită, mai ales în contextul unei ceremonii de stat.

Vezi și:
Primul mesaj al Ninei Iliescu după moartea lui Ion Iliescu: “Respect celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”
De ce nu l-a înfiat legal Ion Iliescu pe fiul său de suflet Mihai Bujor Sion

Totuși, lucrurile s-au schimbat la momentul înmormântării propriu-zise. Jurnaliștii România TV au reușit să surprindă imagini de la mormântul fostului președinte, iar pe noua cruce de piatră, așezată acolo, inscripția ”INRI” este prezentă.

Acest simbol religios pare să fi fost adăugat ulterior, cel mai probabil în contextul ritualului de înmormântare propriu-zis, pentru a respecta tradiția ortodoxă.

Ce scrie pe crucea de la locul de veci al fostului președinte

Pe crucea de piatră instalată în Cimitirul Militar Ghencea III figurează datele complete de viață ale lui Ion Iliescu: 03.03.1930 – 05.08.2025. Crucea este decorată cu două panglici tricolore, un gest ce simbolizează statutul său de fost șef de stat și contribuția sa la istoria recentă a României.

Este evident că detaliile de la locul de veci al fostului președinte au fost atent gândite pentru a reflecta atât aspectul oficial al ceremonialului, cât și respectul față de valorile religioase și naționale.

Funeralii de stat și doliu național

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la Spitalul Agrippa Ionescu din București, la vârsta de 95 de ani, după o lungă internare de 57 de zile. În memoria sa au fost organizate funeralii de stat timp de două zile, iar joi a fost declarată zi de doliu național.

Drapelul României a fost coborât în bernă în semn de respect. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus miercuri în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, acoperit cu drapelul național.

O coroană de flori albe, trimisă de soția sa, Nina Iliescu, și un mesaj simplu: ”Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”, au însoțit imaginea solemnă a despărțirii.

Oficiali, diplomați și cetățeni simpli au venit să-i aducă un ultim omagiu celui care a marcat decisiv tranziția României după 1989.

Județul unde a fost emis Cod Roșu de furtună. Avertizare nowcasting valabilă în următoarele ore
Recomandări
Descoperirea unor unelte străvechi pe insula Sulawesi sugerează prezența unui hominin misterios
Descoperirea unor unelte străvechi pe insula Sulawesi sugerează prezența unui hominin misterios
Cine este Sydney Sweeney, noua senzație de la Hollywood. Toată lumea vorbește despre ea după scandalul cu American Eagle
Cine este Sydney Sweeney, noua senzație de la Hollywood. Toată lumea vorbește despre ea după scandalul cu American Eagle
6 aplicații Android atât de bine realizate încât par create de Google, dar nu-s
6 aplicații Android atât de bine realizate încât par create de Google, dar nu-s
De la ce vine TVA. Ce reprezintă și cum se calculează în 2025
De la ce vine TVA. Ce reprezintă și cum se calculează în 2025
Milionar american, ucis de un bivol uriaș în timpul unui safari. Animalul, supranumit „Moartea Neagră” l-a lovit cu 56 km/h
Milionar american, ucis de un bivol uriaș în timpul unui safari. Animalul, supranumit „Moartea Neagră” l-a lovit cu 56 km/h
Un copil de 9 ani și un bărbat s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Intervin două elicoptere SMURD
Un copil de 9 ani și un bărbat s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Intervin două elicoptere SMURD
Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea poate fi contagioasă
Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea poate fi contagioasă
Câți bani trebuie să primească Traian Băsescu din indemnizația de fost președinte după decizia Curții Constituțional. Solicitarea oficială trimisă către Administrația Prezidențială
Câți bani trebuie să primească Traian Băsescu din indemnizația de fost președinte după decizia Curții Constituțional. Solicitarea oficială trimisă către Administrația Prezidențială
Revista presei
Adevarul
De ce a fost Iliescu îndepărtat de Ceaușescu. Secretele „divorțului” dintre dictator și „băiatul său de suflet”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Playtech Știri
Cum se pun vinetele coapte pentru iarnă? Metodele vechi care nu dau greş, rezistă luni de zile şi rămân gustoase
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei