Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Criza sistemului de pensii din România, mai aproape decât ai crede, conform experților. Care sunt greșelile, de unde vin problemele

ACTUALITATE
Criza sistemului de pensii din România, mai aproape decât ai crede, conform experților. Care sunt greșelile, de unde vin problemele
Criza sistemului de pensii din România / foto: Playtech

România se apropie tot mai mult de o criză a sistemului public de pensii, avertizează economiștii și specialiștii în finanțe personale. Dezechilibrul dintre numărul contribuabililor activi și cel al pensionarilor se accentuează rapid, iar tendințele demografice confirmă că sistemul actual, bazat pe solidaritatea între generații, nu mai este sustenabil pe termen lung.

Expertul financiar Alexandru Chirilă explică faptul că actualul mecanism de contribuție la pensii a fost conceput într-o epocă în care speranța de viață era cu mult mai scăzută decât cea actuală. În prezent, românii trăiesc în medie cu 10-15 ani mai mult după pensionare, ceea ce înseamnă o presiune suplimentară asupra bugetului public, într-un context în care numărul celor care cotizează este în scădere constantă.

Dezechilibrul demografic și efectele asupra sistemului public

Natalitatea aflată în declin și migrația forței de muncă sunt principalele cauze ale dezechilibrului demografic. Estimările Eurostat și ale Institutului Național de Statistică indică o scădere accentuată a populației României, care ar putea ajunge la 15 milioane de locuitori până în anul 2070. În același timp, proporția persoanelor active economic se va reduce semnificativ, în timp ce ponderea celor care beneficiază de pensii va crește.

Vezi și:
Gigantul auto care anunță concedierea a 13.000 de angajați. Cât de gravă este criza din piața auto în Europa
Criza economică din România începe ”să scoată colții”. Multe firme se pregătesc de faliment

Această evoluție creează un cerc vicios: mai puțini contribuabili susțin un număr tot mai mare de pensionari. În lipsa unor reforme structurale, acest raport va face imposibilă menținerea actualului nivel de pensii. Chirilă atrage atenția că, în forma sa actuală, sistemul este gândit pentru o realitate socială și economică de acum câteva decenii, fără a ține cont de creșterea speranței de viață sau de migrația masivă a forței de muncă tinere.

Ce nu se ia în calcul la pensie și de ce apar surprize

Un alt motiv de vulnerabilitate îl reprezintă percepția greșită a românilor asupra vechimii în muncă. Mulți cred că toate perioadele de activitate sunt luate în calcul la stabilirea pensiei, însă doar anii pentru care s-au plătit contribuții la sistemul public sunt recunoscuți oficial.

Perioadele de șomaj neîndemnizat, anii lucrați „la negru”, concediile fără plată sau activitățile independente fără contribuții achitate nu aduc puncte de pensie. În schimb, anumite intervale sunt considerate perioade asimilate, cum ar fi concediul de maternitate, cel de creștere a copilului, serviciul militar efectuat înainte de 2007, concediile medicale sau anii de șomaj indemnizat.

Pentru a evita situațiile în care stagiul de cotizare real este mai mic decât cel estimat, specialiștii recomandă verificarea periodică a contribuțiilor pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Doar perioadele cu contribuții efective figurează în baza de date oficială și influențează cuantumul pensiei finale.

Ce soluții există și de ce nu funcționează încă

România are teoretic un sistem de pensii structurat pe trei piloni: cel public (Pilonul I), cel administrat privat (Pilonul II) și cel facultativ (Pilonul III). În practică însă, modul în care sunt gestionate contribuțiile face ca veniturile pensionarilor să scadă brusc după încheierea activității profesionale.

Experții susțin că reforma sistemului trebuie să înceapă prin încurajarea contribuțiilor private și prin stimularea economisirii individuale. Totuși, lipsa educației financiare și nivelul scăzut al veniturilor fac ca majoritatea românilor să se bazeze exclusiv pe pensia de stat, considerată din ce în ce mai puțin sigură.

Chirilă avertizează că, în lipsa unei intervenții urgente, pensia de stat va deveni, în câteva decenii, o soluție doar simbolică. Pentru generațiile tinere, siguranța financiară la bătrânețe va depinde în mare măsură de investiții personale și de contribuțiile suplimentare în fondurile private de pensii.

Pământul intră într-o „nouă realitate” odată cu atingerea primului sau punct critic climatic, arată un raport istoric
Recomandări
Compania Apple, dată în judecată din nou. Ce acuzații i se aduc de data asta gigantului?
Compania Apple, dată în judecată din nou. Ce acuzații i se aduc de data asta gigantului?
Ce este dobânda de referință a BNR – cum se calculează și cum te afectează că a ajuns la 6,5%
Ce este dobânda de referință a BNR – cum se calculează și cum te afectează că a ajuns la 6,5%
Calcul pensie anticipată, în 2025. Condiții de acordare
Calcul pensie anticipată, în 2025. Condiții de acordare
Serialul fenomen „Bridgerton” revine pe Netflix: Sezonul 4 îl are în prim-plan pe Benedict Bridgerton
Serialul fenomen „Bridgerton” revine pe Netflix: Sezonul 4 îl are în prim-plan pe Benedict Bridgerton
Ce trebuie să faci când primești invitații și somații de la DGAF. Când te afli la mâna inspectorilor ANAF
Ce trebuie să faci când primești invitații și somații de la DGAF. Când te afli la mâna inspectorilor ANAF
Mamă şi bebeluşul ei, spulberaţi pe trecerea de pietoni, în Bucureşti. Cum a aflat fiul cel mare despre accident? Şoferul, cunoscut ca vitezoman
Mamă şi bebeluşul ei, spulberaţi pe trecerea de pietoni, în Bucureşti. Cum a aflat fiul cel mare despre accident? Şoferul, cunoscut ca vitezoman
Veste bună pentru studenții din România: Google le oferă acces gratuit la planul AI Pro
Veste bună pentru studenții din România: Google le oferă acces gratuit la planul AI Pro
Obligatoriu pentru toți șoferii să sune la 112 în acest situații. Când trebuie să chemi Polița pentru a evita sancțiuni aspre
Obligatoriu pentru toți șoferii să sune la 112 în acest situații. Când trebuie să chemi Polița pentru a evita sancțiuni aspre
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor
Playtech Știri
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Playtech Știri
Breville a lansat noua gamă Barista cu un show de latte art (P)
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...