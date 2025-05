Cristina Spătar nu locuiește cu soțul ei, la trei ani de la căsătorie: “Am 52 de ani. Nu mai sunt o puștoaică ca să stăm lipiți!” VIDEO EXCLUSIV

Cristina Spătar s-a căsătorit civil în 2022 cu Vicențiu Mocanu, un prosper afacerist din Râmnicu Vâlcea, iar nunta a fost organizată în vara anului 2023. Totuși, cei doi au ales să nu locuiască, momentan, împreună, ținând cont că amândoi trebuie să se ocupe de proiectele pe care le au. Cu toate acestea, în exclusivitate pentru Playtech, vedeta a spus că acest lucru nu este un impediment pentru relația lor.

Cristina Spătar a punctat că nu o deranjează să nu fie alături de soț în fiecare zi, mai ales pentru că gelozia a dispărut cu vârsta, iar modul în care privește relațiile este mult mai matur. De asemenea, cântăreața a dezvăluit că își vede partenerul în fiecare săptămână și îl vizitează la Râmnicu Vâlcea de câte ori poate:

“El are și acolo o casă, stă și cu mine aici. Toată lumea mă întreabă chestia asta, nu știu de ce e așa de interesant. E o picanterie, dacă vrei! Înainte ne-am despărțit, când am venit aici și el a plecat la Vâlcea. Face afaceri și la București. E o distanță de 2 ore între casa mea și a lui. Doar două ore ne despart! Stau la Crevedia. Sunt doar 2 ore! Hai să fim serioși, am 52 de ani. Nu mai sunt o puștoaică ca să stăm lipiți. Ne înțelegem OK, suntem bine. Eu mereu o dată sau de două ori pe săptămână la Vâlcea.

Apoi vine el, vineri, sâmbătă și duminică e aici. Mi se pare OK! Are o fabrică de condus, are afaceri mari, eu am copiii la școală, job-ul meu e aici. Dacă îți pui mintea la contribuție, faci din Berceni până la mine acasă o oră și jumătate. Nu mai sunt geloasă, eram în trecut. Cu vârsta te maturizezi și nu mai e cazul! Te mai gândești, dar nu mai sunt cum eram! M-am mai liniștit, m-am mai temperat.”