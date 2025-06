Cristina Spătar, despre relația pe care o are cu micuții săi după problemele întâmpinate în trecut: “Noi suntem cei trei mușchetari!” VIDEO EXCLUSIV

Cristina Spătar și-a găsit liniștea alături de Vicențiu Mocanu, bărbatul care a convins-o să meargă, din nou, la altar, iar pe plan profesional o duce foarte bine, bucurându-se de numeroase proiecte. Vedeta are grijă și de copiii săi, Albert și Aida. În exclusivitate pentru Playtech, ea a explicat ce relație superbă are cu micuții ei, după problemele pe care le-a întâmpinat în trecut.

Cristina Spătar este o mămică atentă și încearcă să aibă timp atât pentru domeniul profesional, cât și pentru viața de familie. Aceasta este bucuroasă pentru că Albert, fiul ei, deja i-a prezentat prima iubită. Între timp, Aida se dedică educației și are doar note mari:

“Copiii sunt OK. Mă bucur că Albert are o prietenă. E prima lui prietenă! Aida a împlinit 13 ani și e în regulă. Învață bine! Mi-a adus zilele trecute 3 de 10. Sunt atât de ocupată încât încerc să îmi fac timp să le verific lucrările. Ei vor să mă uit, să le privesc rezultatele. Mai stăm, mai desenăm. Eu desenez! (râde) Încă le fac lucrările. E greu, dar ne descurcăm. Da, e o fetiță drăguță, o puștoaică drăguță. (n.r. a cunoscut-o pe iubita fiului ei) Sunt cuminți, sunt copii.”

În trecut, Cristina Spătar a trecut printr-un divorț dureros de tatăl copiilor săi. Totuși, deși a avut probleme financiare și s-a descurcat singură cu Albert și Aida, vedeta a demonstrat că este o luptătoare. Aceasta este mulțumită pentru că, alături de micuții ei, a depășit orice perioadă grea și a rămas în picioare. De asemenea, cântăreața a punctat că nu poate să fie dură cu micuții ei și le face toate poftele:

“Da, încerc să fac. (n.r. să le facă toate poftele) Nu pot să fiu aspră, să fiu dură, nu am chestii de genul. Nu pot! Noi suntem cei trei muschetari. Important e că s-a terminat totul cu bine și că ei sunt niște copii puternici. Am depășit! Eu sunt tot în picioare. Așa este viața!”

Cristina Spătar s-a căsătorit, în urmă cu aproximativ trei ani, cu Vicențiu Mocanu, un om de afaceri din Râmnicu Vâlcea. La rândul său, bărbatul are un băiețel dintr-o relație anterioară. Cristina Spătar a dezvăluit că partenerul său se înțelege perfect cu Albert și Aida.

Mai mult, vedeta a punctat că cei trei copii au o legătură specială și se văd în weekend-uri, bucurându-se de activități în grădina casei:

“Se înțeleg foarte bine. El este un om OK, are și un băiețel, tot Albert îl cheamă. Vine în weekenduri cu el. Suntem OK, avem o relație foarte frumoasă! Avem o grădină cu o bucățică de curte. Stăm mereu în curte. Avem o cățelușă, avem pisici, avem de toate! Imediat se termină și piscina. Stai să vezi cât de multă treabă avem vara aceasta.”